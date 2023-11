Το Ισραήλ ξεκίνησε να γεμίζει με θαλασσινό νερό τα τούνελ της Χαμάς για να τα πλημμυρίσει και είτε να πνίξει τους τρομοκράτες που κρύβονται σε αυτά είτε να τους αναγκάσει να βγουν έξω. Το σίγουρο είναι πως θέλει να τα καταστρέψει εντελώς.

Τόσο ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου όσο και ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γιόαβ Γκάλαντ, όπως και κάθε στέλεχος των IDF έχουν θέσει από την αρχή τον στόχο του πολέμου στη Μέση Ανατολή: Να εξαλείψουν εντελώς τη Χαμάς.

Η Χαμάς έχει δημιουργήσει ένα δαιδαλώδες δίκτυο με τούνελ κάτω από τη Λωρίδα της Γάζας και το Ισραήλ έχει βάλει στόχο να το διαλύσει εντελώς. Γι’ αυτό και πολιόρκησε για πολλές ημέρες το νοσοκομείο Αλ Σίφα, επειδή ισχυριζόταν πως κάτω από αυτό κρύβονται τα περιβόητα τούνελ.

Μάλιστα, το Ισραήλ έχει ανακοινώσει τον τελευταίο καιρό ότι έχει ανακαλύψει εισόδους για τα τούνελ της Χαμάς, τόσο κάτω ή κοντά στο Αλ Σίφα όσο και από άλλα σημεία, τα οποία αποκαλύφθηκαν μετά τους βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε σε αρκετές περιοχές της Γάζας.

Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media δείχνει Ισραηλινούς στρατιώτες να έχουν συνδέσει σωλήνες με την είσοδο των τούνελ της Χαμάς και να αδειάζουν μέσα σε αυτά γαλόνια θαλασσινού νερού.

