Ρόλο διαμεσολαβητή στην κρίση μεταξύ Ρωσίας και Wagner ανέλαβε ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντρ Λουκασένκο ώστε να σταματήσει την ανταρσία των μισθοφόρων της ομάδας.

Την είδηση μετάδωσε το πρακτορείο TASS που ανέφερε ότι Γεβγέν Πριγκόζιν ηγέτης της Wagner αποδέχτηκε την πρόταση που του έγινε από τον Αλεξαντρ Λουκασένκο να σταματήσει το κίνημα της μισθοφορικής στρατιωτικής ομάδας Βάγκνερ, της οποίας ηγείται.

⚡️#BREAKING Prigozhin accepted Lukashenka’s proposal to stop the movement of PMC “Wagner” — TASS June 24, 2023

Οι δυνάμεις της Wagner επιστρέφουν στη βάση τους προκειμένου να αποφευχθεί η αιματοχυσία μετά την αποδοχή της πρότασης Λουκασένκο από τη Wagner.

#BREAKING #Wagner Head Prigozhin says his forces are returning to bases to “avoid bloodshed” — Guy Elster (@guyelster) June 24, 2023

⚡️⚡️Yevgeny Prigozhin says Wagner PMC is withdrawing from Moscow and returning to combat positions — Novaya Gazeta Europe (@novayagazeta_en) June 24, 2023

Ο Λουκασένκο πρότεινε, επιπλέον, να λάβει περαιτέρω μέτρα για την αποκλιμάκωση της έντασης. Αξίζει να σημειωθεί πως ο πρόεδρος της Λευκορωσίας ήταν ο πρώτος στενός σύμμαχος του Βλαντιμίρ Πούτιν με τον οποίο επικοινώνησε ο Ρώσος πρόεδρος.

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι μια φάλαγγα με μαχητές της Wagner που πλησιάζει προς τα περίχωρα της Μόσχας έχει περίπου 5.000 άνδρες και επικεφαλής της είναι ο ανώτερος διοικητής της μισθοφορικής οργάνωσης, ο Ντμίτρι Ούτκιν, δήλωσε σήμερα μια πηγή που βρίσκεται κοντά στη διοίκηση στο κατεχόμενο από τη Ρωσία τμήμα της ουκρανικής επαρχίας Ντονέτσκ.

Η πηγή, η οποία έχει αποδειχθεί αξιόπιστη στο παρελθόν, είπε ότι ο αρχηγός της Wagner, ο Γιεβγκένι Πριγκόζιν, έχει λιγότερους από 25.000 άνδρες συνολικά στη διάθεσή του και ότι περίπου 5.000 από αυτούς βρίσκονται στο Ροστόφ, τη νότια ρωσική πόλη, που ο Πριγκόζιν λέει ότι έχει πάρει τον έλεγχό της.

Η πηγή είπε ότι το σχέδιο της Wagner για τη Μόσχα είναι να πάρει θέσεις σε μια πυκνοδομημένη περιοχή.