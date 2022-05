Η Ρωσία προχώρησε σε μία επιτυχή δοκιμαστική εκτόξευση ενός υπερηχητικού πυραύλου Zircon τύπου κρουζ που πέταξε καλύπτοντας μία απόσταση περίπου 1.000 χιλιομέτρων, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας.

Η εκτόξευση του πυραύλου έγινε από τη Θάλασσα Μπάρεντς πλήττοντας ένα στόχο στη Λευκή Θάλασσα. Σε σχετικό βίντεο του ρωσικού υπουργείου Άμυνας φαίνεται η εκτόξευση του πυραύλου από ένα πλοίο, αλλά και η απότομη τροχιά της πτήσης που ακολούθησε.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν έχει περιγράψει τον πύραυλο Zircon ως ένα όπλο που ανήκει στη νέα γενιά των ασυναγώνιστων ρωσικών οπλικών συστημάτων νέας τεχνολογίας.

Τα υπερηχητικά όπλα μπορούν να πετούν με ταχύτητες που μπορούν να φτάσουν κατά εννέα φορές την ταχύτητα του ήχου, ενώ η Ρωσία έχει πραγματοποιήσει δοκιμαστικές εκτοξεύσεις του Zircon από πολεμικά πλοία και υποβρύχια την προηγούμενη χρονιά.

#RussianArmy frigate "Admiral Gorshkov" performed a test firing of the hypersonic cruise missile "Zirkon" from the Barents Sea.



The missile successfully hit a target located at a distance of about 1000 km in the White Sea.#Ukraine#Russia pic.twitter.com/TOq4tKqnkk