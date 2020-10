Αδίστακτος! Με «όχημα» τον κορονοϊό κι ένα σποτ… τελεμάρκετινγκ ο Τραμπ «ψαρεύει» ηλικιωμένους

26… και σήμερα. Τόσες μέρες απομένουν μέχρι τις αμερικανικές εκλογές και αν κάτι μοιάζει δεδομένο, είναι πως τα… ματάκια μας θα δουν απίστευτα πράγματα. Ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει… όχημά του τον κορονοϊό, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να “ψαλιδίσει” το δημοσκοπικό προβάδισμά του αντιπάλου του από τους Δημοκρατικούς, Τζο Μπάιντεν.

Διαισθάνεται πως η ήττα δεν απέχει πολύ -κάθε άλλο αν βασιστούμε στις δημοσκοπήσεις- κι έτσι ο Τραμπ παίζει τα ρέστα του, χρησιμοποιώντας τον κορονοϊό.

Τον ίδιο ιό που χλεύαζε σε κάθε ευκαιρία, τον ιό από τον οποίο δεν… προσπαθούσε καν να προστατευτεί, αφού η μάσκα έμοιαζε για τον ίδιο “ταμπού”.

Τελικά νόσησε κι είναι αποφασισμένος να κεφαλαιοποιήσει την περιπέτεια αυτή με την υγεία του για να δείξει ότι είναι δυνατός. Ότι είναι “άτρωτος“. Για να μπορεί να πει “είχα δίκιο” όταν έλεγα ότι ο κορονοϊός δεν είναι και κάτι… τόσο σοβαρό. Για να κερδίσει τελικά ακόμη μια τετραετία στην ισχυρότερη καρέκλα του κόσμου, αυτή του Οβάλ Γραφείου.

Τελευταίο του “χτύπημα” ένα απίστευτο βίντεο που ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter. Ένα βίντεο στο οποίο ο Τραμπ σχεδόν… παραληρεί. Έχει “κυκλώσει” την προεκλογική δεξαμενή των ηλικιωμένων και… χτυπά.

Ξεκινά χαρακτηρίζοντάς τους “τους αγαπημένους του ανθρώπους στον κόσμο”! Προς επίρρωσιν του επιχειρήματός του… δηλώνει κι ο ίδιος ηλικιωμένος. Και κάνει (;) και λίγο χιούμορ για την ηλικία του.

Το βίντεο “βρωμάει” Αμερική σε ό, τι αφορά τους κανόνες επικοινωνίας. Υπάρχει αμεσότητα, υπάρχει (;) χιούμορ και τελικά υπάρχει η… πεμπτουσία μιας προεκλογικής περιόδου: Η υπόσχεση. Κι αν σε άλλες εκλογές οι πολιτικές υποσχέσεις περιστρέφονταν σε κάποιο οικονομικό δέλεαρ, το 2020 του κορονοϊού είναι… αλλιώς.

Την περασμένη άνοιξη “υπόσχονταν” πως ο κορονοϊός θα “εξαφανιστεί με ένα μαγικό τρόπο”. Πλέον υπόσχεται την καλύτερη θεραπεία, εκείνη που έλαβε κι ο ίδιος, για όλους τους ηλικιωμένους στις ΗΠΑ.

Με τον απολύτως χυδαίο αυτό τρόπο, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ “στοχεύει” στο ένστικτο της επιβίωσης των Αμερικανών, υποσχόμενος δωρεάν θεραπεία με ένα φάρμακο που ακόμη δεν έχει πάρει καν έγκριση!

Μέσα σε όλα, βεβαίως, επιτίθεται στην Κίνα για το κακό που έκανε στον κόσμο (!) αλλά φυσικά και στον Τζο Μπάιντεν.

“Λοιπόν, στους αγαπημένους μου ανθρώπους στον κόσμο! Τους ηλικιωμένους. Είμαι ηλικιωμένος, ξέρω ότι δεν το ξέρετε, κανείς δεν το ξέρει, ίσως δεν πρέπει να τους το πείτε, αλλά είμαι ηλικιωμένος. Κάνουμε τεράστια πρόοδο με αυτή την απαίσια ασθένεια, που μας την έστειλε η Κίνα. Η Κίνα θα πληρώσει μεγάλο τίμημα για ό, τι έκανε στον κόσμο και σε εμάς.

Αλλά έχουμε φάρμακα τώρα. Φάρμακα που εγώ τα ονομάζω θεραπεία. Πήγα στο νοσοκομείο μια εβδομάδα πριν, ήμουν πολύ άρρωστος και πήρα αυτό το φάρμακο και ήταν απίστευτο. Ήταν απίστευτο. Θα μπορούσα να φύγω την επόμενη μέρα. Νωρίτερα. Ήταν απίστευτος ο αντίκτυπος που είχε.

Και θα κάνουμε αυτό το φάρμακο και άλλα παρόμοια, που είναι σχεδόν ίδια, θα τα κάνουμε διαθέσιμα άμεσα. Έχουμε μια έκτακτη άδεια χρήσης που θέλω να υπογραφεί άμεσα. Ο FDA έχει κινηθεί σε επίπεδα που δεν είχε κινηθεί ποτέ στο παρελθόν. Πράγματα που θα έπαιρναν δύο – τρία χρόνια, γίνονται πια σε εβδομάδες ή και νωρίτερα. Κι αυτό εξαιτίας μου.

Φροντίζουμε τους ηλικιωμένους μας. Δεν είστε ευάλωτοι, αλλά θέλουν να λένε «οι ευάλωτοι». Αλλά είστε οι λιγότερο ευάλωτοι, αλλά γι΄αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα είστε ευάλωτοι. Και είμαι κι εγώ.

Αλλά θέλω να έχετε την ίδια φροντίδα που είχα εγώ. Είχα υπέροχη φροντίδα στο (σ.σ. νοσοκομείο) Walter Reed. Καταπληκτικοί γιατροί κι αυτό το φάρμακο συγκεκριμένα ήταν απίστευτο.

Και θα σας το παρέχουμε σύντομα. Και το καλό είναι ότι έχει φτιαχτεί από μια μερίδα εταιρειών που είναι εντελώς ασφαλείς, αλλά είναι παντοδύναμο απέναντι σε αυτή την ασθένεια. Συνεπώς θα σας το παρέχουμε, θα φροντίσουμε τους ηλικιωμένους μας, εντελώς δωρεάν. Και θέλω να σας ευχαριστήσω, αυτό που περάσαμε ως χώρα είναι τραγικό.

Ο αντίπαλός μου όπως ξέρετε μιλάει, αλλά δεν έκανε τίποτα για 47 χρόνια. Εγώ έκανα περισσότερα σε 47 μήνες από όσα έκανε σε 47 χρόνια, απλά μιλάει. Είναι πάντα το ίδιο. Αν ήταν στο χέρι του, δεν θα είχαμε αυτό το φάρμακο, δεν θα μιλούσαμε καν γι’ αυτό. Είχε την ευκαιρία του με τον H1N1 και ήταν από τις μεγαλύτερες καταστροφές. Δεν ήξερε τι έκανε. Αλλά εγώ ξέρω τι κάνω.

Οι ηλικιωμένοι θα τύχουν φροντίδας και όλοι θα τύχουν φροντίδας και έρχεται πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ πολύ, σας αγαπάμε, αγαπάμε την Αμερική”.

TO MY FAVORITE PEOPLE IN THE WORLD! pic.twitter.com/38DbQtUxEu