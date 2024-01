Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές της Ιαπωνίας μετά τη σύγκρουση δύο αεροπλάνων στο αεροδρόμιο του Χοκάιντο. Πρόκειται για ένα αεροπλάνο της Korean Air και ένα της Cathay Pacific από το Χονγκ Κονγκ.

Διασωστικές Αρχές έχουν σπεύσει στον αεροδιάδρομο του αεροδρομίου New Chitose του νησιού Χοκάιντο της Ιαπωνίας, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Το πρακτορείο ΝΗΚ μεταδίδει ότι όλα έγιναν γύρω στις 17:30 (τοπική ώρα, 10:30 ώρα Ελλάδας). Οι καιρικές συνθήκες είναι αντίξοες, όπως φαίνεται στις εικόνες που μετέδωσαν τα ιαπωνικά ΜΜΕ, με τη σφοδρή χιονόπτωση να περιορίζει σημαντικά την ορατότητα.

Σύμφωνα πάντα με το NHK, επικαλούμενο πληροφορίες από αξιωματούχους των Αρχών και εργαζόμενους του αεροδρομίου, το αριστερό φτερό του αεροπλάνου της Korean Air συγκρούστηκε με το πίσω φτερό αυτού της Cathay Pacific, την ώρα που έφευγε για να ξεκινήσει το ταξίδι του.

In snowy conditions,A Korean Air Airbus A330 aircraft wing has hit the Cathay Pacific B777 aircraft APU compartment,Horizontal stabilizer and Rudder in a ground collision at Hokkaido's Shin-Chitose Airport at around 5:30 on the 16th january. No injuries have been reported so far. pic.twitter.com/4IlPUZ59JN