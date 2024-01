Ακόμα προσπαθούν να καταλάβουν πως έγινε η σύγκρουση των δυο αεροπλάνων στο αεροδρόμιο Χανέντα του Τόκιο με αποτέλεσμα το A350 να τυλιχθεί στις φλόγες.

Για τον λόγο αυτό ,ια ομάδα Γάλλων εμπειρογνωμόνων της Υπηρεσίας Ερευνών και Αναλύσεων (BEA) πολιτικής αεροπορίας αναμένεται αύριο στην Ιαπωνία, προκειμένου να συμβάλει στην έρευνα για τη σύγκρουση του Airbus της Japan Airlines με αεροπλάνο της ιαπωνικής ακτοφυλακής στο αεροδρόμιο του Τόκιο.

Το Airbus Α350 της ιαπωνικής εταιρείας συγκρούστηκε, κατά την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο Χανέντα, με ένα Bombardier Dash 8 της ακτοφυλακής, το οποίο ετοιμαζόταν να απογειωθεί.

Οι 367 επιβάτες και τα 12 μέλη του πληρώματος του Airbus πρόλαβαν να το εκκενώσουν, μολονότι είχε τυλιχθεί στις φλόγες. Οι πέντε από τους έξι επιβαίνοντες στο αεροπλάνο της ακτοφυλακής σκοτώθηκαν.

