Χάος επικράτησε στην Καμπούλ του Αφγανιστάν όταν βομβιστής καμικάζι ανατινάχθηκε με συνέπεια δεκάδες άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Ολα έγιναν νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης (11.01.2023) στην είσοδο του υπουργείου Εξωτερικών του Αφγανιστάν στην Καμπούλ σκοτώνοντας ή τραυματίζοντας περίπου 20 ανθρώπους, ανέφερε εργαζόμενος του Γαλλικού Πρακτορείου που βρισκόταν κοντά στο σημείο της έκρηξης.

«Αντίκρισα περίπου 20-25 θύματα. Δεν ξέρω πόσοι από αυτούς ήταν νεκροί ή τραυματίες. Περίμενα στο αυτοκίνητο, όταν είδα έναν άνδρα που κρατούσε έναν καλάσνικοφ στον ώμο του και μια τσάντα. Πέρασε μπροστά από το αυτοκίνητό μου και μετά από λίγα δευτερόλεπτα ακούστηκε ένας δυνατός κρότος. Είδα αυτόν τον άνδρα να ανατινάζεται», είπε ο οδηγός του Γαλλικού Πρακτορείου Τζαμσέντ Καρίμι.

Εικόνες από το σημείο μετά την επίθεση δείχνουν πολλά πτώματα να κείτονται στο δρόμο.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της Καμπούλ Χαλίντ Ζαντράν επιβεβαίωσε την έκρηξη, λέγοντας ότι «δυστυχώς προκάλεσε θύματα». «Ομάδες ασφαλείας έχουν φτάσει στην περιοχή», έγραψε στο Twitter.

Bomb blast happens outside building of foreign affairs ministry in #Kabul , Afghanistan. As per preliminary report, a suicide bomber tried to enter inside building but security officials confronted, as a result explosion occurred causing more than 20 causalities & several injured. pic.twitter.com/8Awr1cP65W

Η επίθεση σημειώθηκε περίπου στις 16:00 τοπική ώρα (13:30 ώρα Ελλάδας), τόνισε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Οι Ταλιμπάν υποστηρίζουν ότι έχουν βελτιώσει την ασφάλεια στη χώρα από τότε που επέστρεψαν στην εξουσία τον Αύγουστο του 2021, αλλά έχουν σημειωθεί πολυάριθμες βομβιστικές επιθέσεις τους τελευταίους μήνες, για τις οποίες στις περισσότερες περιπτώσεις την ευθύνη έχει αναλάβει το Ισλαμικό Κράτος του Χορασάν.

Video: Victims of the blast near the foreign ministry in Kabul are taken to the Emergency Hospital.

Some of the residents are waiting outside the hospital, looking for their relatives who have been harmed in the blast.#TOLOnews pic.twitter.com/7nJVqNNSw8