Ισχυρή έκρηξη σε βενζινάδικο στη Ρώμη: Αρκετοί τραυματίες, ανάμεσά τους πυροσβέστες και αστυνομικοί – Δείτε βίντεο

Σε συναγερμό βρίσκεται ολόκληρη η Ρώμη λόγω της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (04.07.2025) σε βενζινάδικο. Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 21 τραυματίες που φέρουν σοβαρά εγκαύματα.

Η κόλαση της φωτιάς ήταν ορατή σε όλη την πόλη. Το πρατήριο βενζίνης και υγραερίου στη Via dei Gordiani στον αριθμό 32, στην περιοχή Villa De Sanctis στη Ρώμη, εξερράγη, προκαλώντας μεγάλη φωτιά και ένα μαύρο «μανιτάρι». Κανείς δεν γνωρίζει ακόμα πως προκλήθηκε η έκρηξη αν και υπάρχουν αναφορές πως φορτηγό προσέκρουσε σε αγωγό ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη ανεφοδιασμός με υγραέριο.

Στην περιοχή υπήρχε έντονη η μυρωδιά του αερίου πριν καν γίνει η έκρηξη, αναφέρουν τα τοπικά μέσα. Μετά την πρώτη έκρηξη ακολούθησε και μια δεύτερη με αποτέλεσμα οι τραυματίες να αυξηθούν.

Ανάμεσά στους τραυματίες, όπως αναφέρουν τοπικά ΜΜΕ, είναι 10 πυροσβέστες και 1 αστυνομικός.

Οι 2 εκρήξεις έγιναν γύρω στις 08:00 το πρωί με αποτέλεσμα να επικρατήσει ο απόλυτος πανικός καθώς πολλοί πελάτες αλλά και περαστικοί βρίσκονταν στο σημείο.

Δείτε τη στιγμή της έκρηξης:

Gigantic Explosion At A Petrol Station in Rome Italy







pic.twitter.com/uwxNbAWW1g — James Goddard (@JamesPGoddard90) July 4, 2025

Loud explosion rocks Rome, Italy — heard far beyond the city. A gas station blast has resulted in several reported injuries. pic.twitter.com/hRJXZfHQY6 — Newsandtheworld (@newsndthworld) July 4, 2025

Κάτοικοι της περιοχής μίλησαν στη La Repubblica αναφέροντας ότι η έκρηξη ακούστηκε σαν να έπεσε βόμβα ενώ εκσφενδονίστηκαν στον αέρα μεταλλικά και γυάλινα αντικείμενα.

«Όλα τα παράθυρα έτρεμαν, νόμιζα ότι ήταν σεισμός», δήλωσε κάτοικος.

Κάποιοι από τους κατοίκους κατέφυγαν πρώτα σε ένα κοντινό αθλητικό κέντρο και στη συνέχεια σε ένα πάρκο. Επί τόπου, αμέσως μετά τον συναγερμό, έσπευσαν αρκετές ομάδες πυροσβεστών, εθελοντών πολιτικής προστασίας, πολιτειακής αστυνομίας, καραμπινιέρων και πρακτόρων της ομάδας Prenestino της τοπικής αστυνομίας.

Δείτε live εικόνα από το σημείο:

Τουλάχιστον 40 άνθρωποι είχαν εγκλωβιστεί σε διπλανό κτίριο, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες. Οι αρχές κατάφεραν να τους απεγκλωβίσουν, αναφέρουν τοπικά μέσα.

Περίπου μισή ώρα μετά την άφιξη των πρώτων διασωστών, ενεργοποιήθηκε το σχέδιο έκτακτης ανάγκης με την παρέμβαση πολλών οχημάτων διάσωσης. Στην πραγματικότητα, όλες οι αίθουσες έκτακτης ανάγκης της πόλης έχουν ειδοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες για καταστάσεις αυτού του είδους.

Οι πρώτοι τραυματίες έχουν ήδη αρχίσει να μεταφέρονται στα νοσοκομεία.

#Roma, #esplosione in un distributore di carburante in via dei Gordiani, zona Casilino: coinvolto uno dei #vigilidelfuoco intervenuti.

Squadre impegnate a spegnere le fiamme che stanno interessando il deposito giudiziario nella parte retrostante la stazione di rifornimento.… pic.twitter.com/P0zLAzFg3T — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 4, 2025

Boato a #Roma, esplosione in un distributore di gas: diversi feriti tra i soccorritori. Nel video il momento dell’esplosione. Immagini di guerra e distruzione. #esplosioneroma #Rome #Italy pic.twitter.com/XLw2bPhNww — Marco Ferraglioni (@MFerraglioni) July 4, 2025

Στα πρώτα ντοκουμέντα που βγήκαν στο φως φαίνεται ο ουρανός να έχει γεμίσει καπνούς. Από την δεύτερη έκρηξη μάλιστα προκλήθηκε και μια τεράστια πυρόσφαιρα.