Η Κιμ Καρντάσιαν χρηματοδότησε μια πτήση που έφερε τριάντα πέντε παίκτριες της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου νεανίδων του Αφγανιστάν στη Βρετανία, μαζί με τις οικογένειές τους, δηλαδή σύνολο 130 ανθρώπων που απειλούνταν στην χώρα τους από την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία.

Οι παίκτριες μαζί με τις οικογένειές τους, κατέληξαν στη Βρετανία με τη βοήθεια της Αμερικανίδας τηλεοπτικής σταρ, Κιμ Καρντάσιαν, όπως ανέφερε το βρετανικό πρακτορείο ειδήσεων PA, καθώς είχαν χάσει την αερομεταφορά που είχε οργανωθεί τον Αύγουστο στην Καμπούλ του Αφγανιστάν.

Είχαν καταφύγει στο Πακιστάν με τις οικογένειές τους μετά την κατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν, όπου είχαν λάβει βίζα 30 ημερών. Τελικά, η πτήση που τις μετέφερε στη Βρετανία προσγειώθηκε χθες, Πέμπτη, στο αεροδρόμιο Στάνστεντ του Λονδίνου, σύμφωνα με το Ίδρυμα ROKiT, το οποίο τις βοήθησε να διαφύγουν.

Η Σιου-Αν Τζιλ, γενική διευθύντρια του Ιδρύματος ROKiT, δήλωσε «εξαιρετικά συγκινημένη από το θάρρος αυτών των κοριτσιών», λέγοντας ότι ελπίζει «η οικογένεια του ποδοσφαίρου» να τις βοηθήσει σε «αυτήν την δεύτερη ευκαιρία στη ζωή τους».

Οι νεαρές ποδοσφαιρίστριες έλαβαν κυρίως την υποστήριξη του ποδοσφαιρικού συλλόγου της Λιντς Γιουνάιτεντ, ο ιδιοκτήτης της οποίας, ο Αντρέα Ραντριτσάνι, δήλωσε σε ανακοίνωσή του «ενθουσιασμένος» για την άφιξη των ποδοσφαιριστριών στη Βρετανία.

first chapter written today! When I received a call asking help to rescue the youth w team from Afghanistan,I didn’t know even from where to start. Today they flew to UK. Proud to be part of the team to make this real. Let’s dream one day they will play in @LUFC💛💙 pic.twitter.com/XLPv6IXByi