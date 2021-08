Έχουν αλλάξει οι Ταλιμπάν, που ανέκτησαν με συνοπτικές διαδικασίες την κυριαρχία στο Αφγανιστάν ύστερα από 20 χρόνια; Σχεδόν 24 ώρες μετά την κατάκτηση της Καμπούλ, οι ίδιοι δεν έχουν δώσει «δείγμα γραφής» για το πως θα κυβερνήσουν. Αλλά ίσως ο φόβος του κόσμου και οι περιπολίες με όπλα στους άδειους δρόμους, να δείχνουν που οδεύει η πολύπαθη χώρα.

Η μεγαλύτερη, η πιο συγκλονιστική, εικόνα της απόγνωσης και της απελπισίας που επικρατεί στο Αφγανιστάν την επόμενη της επικράτησης των Ταλιμπάν είναι αυτή στο διεθνές αεροδρόμιο της Καμπούλ: εκεί όπου χιλιάδες κόσμου, χωρίς διαβατήρια ακόμα, σκαρφαλώνουν στις σκάλες, στις φυσούνες ακόμη και στους τροχούς αεροπλάνων για να προλάβουν να φύγουν. Γιατί φοβούνται τι θα ακολουθήσει.

Οι εικόνες έκαναν το γύρο του κόσμου μέσα από τα social media και προκάλεσαν σοκ. Πρώτα αυτές με κόσμο να κρέμεται σε φυσούνα αεροπλάνου. Υπήρξαν πυροβολισμοί, άνθρωποι ποδοπατήθηκαν. Πέντε σκοτώθηκαν σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες. Η Wall Street Journal ανέφερε ότι Αμερικανοί στρατιώτες, που έχουν αναπτυχθεί στο αεροδρόμιο, πυροβόλησαν και σκότωσαν δυο ένοπλους.

Και μετά ήρθαν αυτά τα βίντεο που σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν απ’ όσους τα μοιράστηκαν στο twitter, έδειχναν τη στιγμή που άνθρωποι που είχαν γαντζωθεί στους τροχούς αεροπλάνου, έπεσαν στο κενό!

📹| 2 die falling from sky after they hang on taking off plane



▪️New footage shows the killed clinging to landing gear of the plane while it is taking off.#USA #Afganistan #Taliban #Kabul pic.twitter.com/bzYZAdZtbf