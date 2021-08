Έκρυθμη παραμένει η κατάσταση στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, καθώς χιλιάδες Αφγανοί επιχειρούν να εγκαταλείψουν τη χώρα μετά την επικράτηση των Ταλιμπάν.

Όπως μεταδίδει η Wall Street Journal, επικαλούμενη Αμερικανό αξιωματούχο, πεζοναύτες που έχουν αναπτυχθεί στο αεροδρόμιο πυροβόλησαν και σκότωσαν δύο ένοπλους που πλησίασαν – ή και επιτέθηκαν – στους Αμερικανούς στρατιώτες.

#BREAKING: At least two armed men attacked our forces stationed at #Kabul Airport to evacuate civilians, according to a US official – @WSJ



Both armed men have been shot down by the US troops at the Kabul Airport.#Afghanistan #Taliban