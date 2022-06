Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι επτά τραυματίστηκαν στην βομβιστική επίθεση εναντίον ισλαμικού τεμένους στο βορειοανατολικό Αφγανιστάν κατά τη διάρκεια της προσευχής την Παρασκευή, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Η έκρηξη έγινε μέσα στον χώρο λατρείας της περιοχής του Ιμάμη Σαχίμπ, στην επαρχία Κουντούζ στο Αφγανιστάν, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι επτά πιστοί, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Καρί Ομπαϊντούλα Αμπεντί.

Στην ίδια περιοχή είχε διαπραχθεί παρόμοια επίθεση την 22η Απριλίου. Έκρηξη σε τέμενος των σούφι είχε στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 36 ανθρώπους.

«Τα εκρηκτικά είχαν τοποθετηθεί στο εσωτερικό του τεμένους. Πυροδοτήθηκαν καθώς οι πιστοί προσεύχονταν», είπε ο κ. Αμπεντί.

Ιατρική πηγή σε νοσοκομείο της περιοχής επιβεβαίωσε τον απολογισμό της επίθεσης.

Δεν έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης μέχρι στιγμής.Αυτόπτης μάρτυρας, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, διευκρίνισε πως η βόμβα εξερράγη στο τέλος της προσευχής, καθώς οι πιστοί ετοιμάζονταν να φύγουν.

Είχε τοποθετηθεί κοντά στο σημείο όπου ο ιμάμης –ο οποίος είναι ανάμεσα στους τραυματίες– θα εκφωνούσε το κήρυγμά του, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο αριθμός των επιθέσεων έχει μειωθεί στη χώρα αφότου κατέλαβαν την εξουσία οι Ταλιμπάν, όμως σειρά πολύνεκρων βομβιστικών ενεργειών, με δεκάδες νεκρούς, έπληξε τη χώρα στα τέλη του Απριλίου –κατά τη διάρκεια του ιερού μήνα του ραμαζανιού– και κατόπιν στα τέλη του Μαΐου.

Την ευθύνη για τις περισσότερες ανέλαβε η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ). Στην πλειονότητά τους, είχαν στο στόχαστρο τη σιιτική κοινότητα.

Οι Ταλιμπάν προσπαθούν να υποβαθμίσουν την απειλή που εγείρει το λεγόμενο Ισλαμικό Κράτος στο Χορασάν (ΙΚΧ), ο τοπικός βραχίονας του ΙΚ. Διεξάγουν ανελέητο πόλεμο εναντίον της οργάνωσης αυτής εδώ και χρόνια.

Πολλαπλασίασαν τις εφόδους, ειδικά στην ανατολική επαρχία Νανγκαρχάρ, και συνέλαβαν εκατοντάδες άνδρες που φέρονται να ανήκουν στις τάξεις του.

Διαβεβαιώνουν εδώ και μήνες ότι έχουν «νικήσει» το ΙΚΧ, όμως αναλυτές θεωρούν ότι η εξτρεμιστική οργάνωση συνεχίζει να αποτελεί τη σημαντικότερη πρόκληση από τη σκοπιά της ασφάλειας για το νέο καθεστώς στο Αφγανιστάν.

Έκρηξη και σε ναό των Σιχ στη Καμπούλ

Έκρηξη σημειώθηκε σε ναό των Σιχ στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν Καμπούλ σήμερα το πρωί, δήλωσε αξιωματούχος του ναού, ενώ προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί αν υπάρχουν απώλειες.

“Μέσα στον ναό βρίσκονταν περίπου 30 άνθρωποι. Δεν γνωρίζουμε πόσοι είναι ζωντανοί ή πόσοι νεκροί. Οι Ταλιμπάν δεν μας επιτρέπουν να μπούμε μέσα, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε”, δήλωσε στο Reuters ο αξιωματούχος Γκόρναμ Σινγκ.

Αξιωματούχοι των Ταλιμπάν δεν επιβεβαίωσαν την είδηση για την έκρηξη.

