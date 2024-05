Η Πριγκίπισσα Σάρλοτ έχει γενέθλια – Έτσι είναι σήμερα η 9χρονη κόρη του Γουίλιαμ και της Κέιτ

Τα στερνοπούλια του Πρίγκιπα Γουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον, Λούις και Σάρλοτ έχουν γενέθλια με διαφορά λίγων ημερών.

Στις 23 Απριλίου ήταν τα έκτα γενέθλια του Πρίγκιπα Λούις και σήμερα (02/05/2024) είναι τα ένατα γενέθλια της Πριγκίπισσας Σάρλοτ η οποία λένε ότι είναι φτυστή η γιαγιά της.

Η ανάρτηση έγινε στον λογαριασμό που έχουν στα social media οι γονείς τους και η φωτογραφία έχει τραβηχτεί όπως πάντα από την Κέιτ Μίντλετον.

Happy 9th Birthday, Princess Charlotte! 🎂



Thank you for all of the kind messages today.



📸 The Princess of Wales pic.twitter.com/2DSDiuO93c