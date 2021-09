Μια εμπορική πτήση της Pakistan International Airlines από το Ισλαμαμπάντ που προσγειώθηκε σήμερα στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, είναι η πρώτη διεθνής πτήση προς το Αφγανιστάν αφ’ ότου οι Ταλιμπάν επέστρεψαν στην εξουσία.

Η πτήση αυτή των πακιστανικών κρατικών αερογραμμών επρόκειτο να μεταφέρει από την Καμπούλ στο Ισλαμαμπάντ ανθρώπους με έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα – αν και δεν κατέστη αμέσως γνωστό αν θεωρείται τακτική εμπορική πτήση ή ειδική πτήση τσάρτερ.

Pakistan international Airlines’ PK-6249 is the first international flight after the Taliban’s Government which landed at #Kabul airport #Afghanistan a while ago. pic.twitter.com/ojWAs3U6Cr