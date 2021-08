Πυρά εκτοξεύθηκαν εναντίον ιταλικού μεταγωγικού αεροσκάφους σήμερα καθώς έφευγε από το αεροδρόμιο της Καμπούλ, δήλωσε πηγή του υπουργείου Άμυνας της Ιταλίας.

Το αεροπλάνο δεν υπέστη ζημιές κατά το συμβάν, πρόσθεσε η πηγή.

Ιταλός δημοσιογράφος που επέβαινε στην πτήση δήλωσε στο Sky 24 TG πως το αεροσκάφος μετέφερε σχεδόν 100 Αφγανούς πολίτες όταν δέχθηκε πυρά μερικά λεπτά μετά την απογείωσή του

BREAKING: Reuters reports an Italian defence source says shots were fired at an Italian military plane that was flying out of Kabul.



Latest: https://t.co/OpmIfgRscy pic.twitter.com/Xbld0vmwos — Sky News (@SkyNews) August 26, 2021

Οι ιταλικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι τα πυρά δεν είχαν στόχο το ιταλικό αεροσκάφος στην Καμπούλ αλλά μάλλον στόχος ήταν να διαλυθεί το πλήθος κοντά στο αεροδρόμιο, δήλωσε κυβερνητική πηγή.

Εντωμεταξύ πληροφορίες αναφέρουν πως ακούστηκε ισχυρή έκρηξη ταυτόχρονα με καταιγισμό πυροβολισμών, σε μία από τις πύλες του αεροδρομίου «Χαμίντ Καρζάι».

BREAKING: Reports of a large explosion and gunfire at the Abbey gate of the Hamid Karzai International Airport in Kabul #Afghanistan. — Conflict News (@Conflicts) August 26, 2021

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία και δίκτυα, την έκρηξη επιβεβαίωσε και το Αμερικανικό Πεντάγωνο.

Pentagon confirms explosion near Kabul airport as U.S. rushes toward Afghanistan evacuation deadline https://t.co/t5yo6kFnoi — CNBC (@CNBC) August 26, 2021

Παραμένει άγνωστο μέχρι αυτή την ώρα αν υπάρχουν θύματα ή πόσα άτομα ήταν έξω από την συγκεκριμένη πύλη. Πάντως σύμφωνα με το Fox News, χθες το βράδυ στο σημείο αυτό ήταν συγκεντρωμένοι πάνω από 5.000 Αφγανοί.

Σύμφωνα με αναφορές δημοσιογράφου που επικαλείται αμερικανικές πηγές, η έκρηξη οφείλεται πιθανά σε βομβιστή αυτοκτονίας, ενώ για το περιστατικό έχει ήδη ενημερωθεί ο Αμερικανός Πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν.

Το δίκτυο Al Jazzera ήδη κάνει λίγο για τουλάχιστον 15 τραυματίες, ενώ άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους οι πρώτες φωτογραφίες τραυματιών.

Κάποιες άλλες πληροφορίες κάνουν λόγο και για τουλάχιστον 11 νεκρούς.

#BREAKING: Reports coming in of at least 11 dead and dozens more injured in blast outside Kabul airport — Instant News Alerts (@InstaNewsAlerts) August 26, 2021

#BREAKING There are many casualties in #Kabul airport, according to a local reporter pic.twitter.com/ZLEcFwVGme — Guy Elster (@guyelster) August 26, 2021

Όπως μεταδίδουν χρήστες του Twitter, αυτή είναι η στιγμή της έκρηξης: