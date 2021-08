Η λέξη «Ταλιμπάν» έχει συνδεθεί εδώ και δεκαετίες με ένα σκληρό ισλαμιστικό υπερσυντηριτικό κίνημα, που έως το 2001 κυβερνούσε το Αφγανιστάν, εκτελούσε, βασάνιζε και θεωρούσε τις γυναίκες κατώτερες. Τίποτα δεν έχει αλλάξει. Εκτός από τις παράδοξες εικόνες με το… άλλο πρόσωπο που έδειξαν κατά την επιστροφή τους στην Καμπούλ.

Ένα πρόσωπο που μάλλον σοκάρει γιατί κανείς δεν μπορεί να πιστέψει στα μάτια του: μαχητές των Ταλιμπάν, άνδρες που ίσως να έχουν σκοτώσει, να έχουν βασανίσει, που δεν θα δίσταζαν να πάρουν μια ζωή, φαίνονται να παίζουν, να γελούν και να… χαίρονται σαν μικρά παιδιά σε λούνα παρκ της Καμπούλ για να γιορτάσουν την επανακατάληψη της εξουσίας στο Αφγανιστάν.

Το έκαναν την περασμένη Κυριακή όταν μπήκαν στην πρωτεύουσα, αλλά το είχαν κάνει και όταν κέρδισαν την πόλη Χεράτ.

Τα βίντεο που δείχνουν μαχητές των Ταλιμπάν να παίζουν συγκρουόμενα ή να κάνουν… το γύρους πάνω σε αλογάκια για μικρά παιδιά, κάνουν τις τελευταίες μέρες το γύρο του κόσμου μέσα από τα social media. Και όλα αυτά τα κάνουν (πολλοί απ’ αυτούς) με τα όπλα στα χέρια…

Τα πιο πρόσφατα βίντεο, από λούνα παρκ στην Καμπούλ, ανέβασε στο λογαριασμό του στο twitter ο δημοσιογράφος του Reuters, Χαμίντ Σαλίζι, που έχει έδρα την Καμπούλ.

