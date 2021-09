Mια ολιγομελή διαδήλωση για τα δικαιώματα των γυναικών στο Αφγανιστάν διέλυσαν Ταλιμπάν στην Καμπούλ. Σύμφωνα με δημοσιογράφους διεθνών ειδησιογραφικών πρακτορείων, επιχείρησαν να απωθήσουν τις έξι (!) διαδηλώτριες… πυροβολώντας στον αέρα.

Ειδικότερα, μια ομάδα έξι νεαρών γυναικών συγκεντρώθηκε έξω από ένα Γυμνάσιο της ανατολικής Καμπούλ για να διεκδικήσει το δικαίωμα των κοριτσιών στην εκπαίδευση αφού όταν οι σκληροπυρηνικοί ισλαμιστές κατέλαβαν την εξουσία απαγόρευσαν στα κορίτσια να πηγαίνουν στο σχολείο. Οι γυναίκες ξεδίπλωσαν ένα πανό που έγραφε: «Μην σπάτε τα μολύβια μας, μην καίτε τα βιβλία μας, μην κλείνετε τα σχολεία μας» μαζί με μια φωτογραφία που έδειχνε νέα κορίτσια με χιτζάμπ (μαντίλα) μέσα σε μια σχολική αίθουσα.

Οι Ταλιμπάν τούς άρπαξαν το πανό, ενώ ένας ξένος δημοσιογράφος δέχτηκε χτύπημα από τουφέκι και του απαγορεύτηκε να βιντεοσκοπήσει. Ένα μέλος των Ταλιμπάν πυροβόλησε μάλιστα στον αέρα με το αυτόματο όπλο του, είπαν οι δημοσιογράφοι του AFP.

Οι διαδηλώτριες, μέλη μιας ομάδας που αποκαλείται το “Αυθόρμητο Κίνημα των Ακτιβιστριών Αφγανών Γυναικών”, βρήκαν καταφύγιο μέσα στο σχολείο.

Ένα μέλος των Ταλιμπάν, ο Μαουλάουι Νασρατουλάχ, ο οποίος αυτοχαρακτηρίστηκε επικεφαλής των ειδικών δυνάμεων στην Καμπούλ, είπε ότι οι διαδηλώτριες “δεν συνεργάστηκαν με τις αρχές ασφαλείας σχετικά με την διαδήλωση”. “Έχουν το δικαίωμα να διαδηλώνουν στην χώρα μας, όπως και σε κάθε χώρα. Αλλά θα πρέπει προηγουμένως να ενημερώνουν τις αρχές ασφαλείας”, είπε.

Taliban disperse women's rights protesters with gunfire in Kabul.



The Taliban fired shots into the air and pushed back protesters, @AFP journalists witnessedhttps://t.co/bCWamuWsUu pic.twitter.com/bH6rNGWaS9