Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την πολύνεκρη επίθεση στο τέμενος της πόλης Κουντούζ στο βορειοανατολικό Αφγανιστάν.

Το παραπάνω γνωστοποιήθηκε από ανακοίνωση που εξέδωσε το «πρακτορείο» προπαγάνδας των τζιχαντιστών «Amaq» και αναρτήθηκε στο Telegram.

#AFG. Breaking: IS-KP (#Daesh) taken responsibility of #Kunduz mosque attack.

According to two health officials the death toll of the attack was 70 to 80, while around 150 others injured. pic.twitter.com/7yLtTf48uE