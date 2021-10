Τον γύρο του κόσμου κάνουν οι φρικιαστικές εικόνες από το Κουντούζ, στο Αφγανιστάν, όπου σημειώθηκε έκρηξη σε τζαμί, κατά τη διάρκεια της προσευχής.

Τουλάχιστον 100 άνθρωποι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν από βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας σε τέμενος στη βορειοανατολική επαρχία Κουντούζ του Αφγανιστάν, σύμφωνα με υπηρεσία του ΟΗΕ.

Ερασιτεχνικά βίντεο δείχνουν πτώματα περιστοιχισμένα από συντρίμμια μέσα στο τέμενος αυτό, στο οποίο προσεύχονται σιίτες μουσουλμάνοι που αποτελούν μειονότητα στο Αφγανιστάν.

#BREAKING 15 dead, over 90 wounded in #Afghanistan 's #Kunduz mosque blast: #MSF hospital source @AFP #BreakingNews #KunduzBlast – Footage shows heaps of people – who were gathered for Friday prayers at Akhundzada Mosque in Kunduz city – have been killed or wounded #ISISK_Daesh pic.twitter.com/26LqJpxLbu

Graphic content:Dozens killed in shia Mosque blast during Friday prayers in Kunduz Afganistan ,According to some reports, 100 people had been killed and more than 200 were injured.#Afghanishtan #Kunduz pic.twitter.com/hLBFmTL7Dv