Την ευθύνη για τη φονική επίθεση που πραγματοποιήθηκε χθες Σάββατο (22.1.2022) στην πόλη Χεράτ, στα δυτικά του Αφγανιστάν, ανέλαβε η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος.

Με σημερινή της ανάρτηση στο Telegram, η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για τη φονική επίθεση στην πόλη του Αφγανιστάν, στην οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον έξι άνθρωποι, όταν εξερράγη ένα μίνιβαν, στην καρδιά της πόλης.

#BREAKING : At least 6 killed and 10 people injured in A Explosion in #Herat Province #Afghanistan . pic.twitter.com/rHMssLqm5u

Bomb attached to minivan explodes in Afghanistan's western Herat province killing at least six civilians and wounding nine others, officials say pic.twitter.com/JRpilZdPiN