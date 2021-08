Τουλάχιστον 13 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ήταν και παιδιά σκοτώθηκαν ενώ πολλοί φρουροί των Ταλιμπάν τραυματίστηκαν από την έκρηξη που σημειώθηκε έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ, σύμφωνα με μια πηγή προσκείμενη στους Ταλιμπάν.

Νωρίτερα, το αραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera, έκανε λόγο για 11 νεκρούς και τουλάχιστον 15 τραυματίες, μεταξύ των οποίων είναι και πολλοί ξένοι.

Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι μεταξύ των τραυματιών ενδέχεται να είναι και τρεις Αμερικανοί στρατιώτες.

Όπως μεταδίδει η Telegraph, επικαλούμενη το Αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, ανάμεσα στα θύματα είναι και 4 Αμερικανοί στρατιωτικοί οι οποίοι «είναι τραυματίες ή νεκροί».

UK defence sources are suggesting that no British troops have been injured.



However, an update from the US State Department says: "Initial reports suggest four or more US service personnel may have been injured or killed in the explosion"https://t.co/AhiFo7KAnT August 26, 2021

'Suicide bomb' kills 13 at Kabul airport: TWO explosions and gunfire rip through crowds https://t.co/Vzo8dqgBVm pic.twitter.com/5LBNMQlW3X — Daily Mail Online (@MailOnline) August 26, 2021

Σύμφωνα με μια στρατιωτική πηγή η έκρηξη σημειώθηκε κοντά στην Πύλη Άμπεϊ, τη μία από τις τρεις προσβάσεις στο αεροδρόμιο όπου τις τελευταίες ημέρες συνωστίζονται χιλιάδες Αφγανοί, ελπίζοντας ότι θα καταφέρουν να φύγουν από τη χώρα που πλέον ελέγχεται από τους Ταλιμπάν.

4 or more US service personnel may have been injured or killed in the explosion, initial reports – State Dept



▪️2 explosions occurred near Baron hotel outside airport

▪️At least 13 killed including children

▪️Gunfire reported after blasts



Subscribe https://t.co/Q7gy2WsVdH pic.twitter.com/7kRC4PXWgF — RT (@RT_com) August 26, 2021

Πληροφορίες που μεταδίδει δημοσιογράφος του BBC, αναφέρουν πως υπήρξε και δεύτερη έκρηξη κοντά σε ξενοδοχείο, στο οποίο έχουν έδρα οι Βρετανοί που επιβλέπουν την εκκένωση όσων θέλουν να αποχωρήσουν.

Multiple outlets reporting that there has been a second explosion. @haynesdeborah reporting the second is at Barons Gate, near where the UK has been processing its evacuees. — Lewis Goodall (@lewis_goodall) August 26, 2021

KABUL AIRPORT ATTACK

– 2 bombings near airport

– 1 blast followed by gunfire

– At least 13 dead, incl. children

– 'Many' injured, death toll to rise

– Foreigners among the victims

– At least 4 Americans injured — BNO News (@BNONews) August 26, 2021

#BREAKING

❗Taliban say blast injured several members guarding the airport



The Taliban reports that at least 13 people were killed, including children, and many militants of the movement were injured 🇦🇫⚪❗. #Afghanistan #Kabul



– CNN pic.twitter.com/FXQAAxU6Jv — Fra 🇮🇹🗣️ (@FrancescComito) August 26, 2021

Baron Hotel, close to the Abby gate has been the main meeting/ collecting point, for those who had permission to enter Kabul airport



Now 2 explosions hit the evacuees’ lifeline — Nafiseh Kohnavard (@nafisehkBBC) August 26, 2021

Πληροφορίες που μεταδίδει το Sputnik, αναφέρουν ότι την ευθύνη για την έκρηξη (ή τις εκρήξεις) ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος.

Ένας βομβιστής αυτοκτονίας του Ισλαμικού Κράτους ευθύνεται για την έκρηξη που σημειώθηκε έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ, υποστηρίζει και το Politico, επικαλούμενο έναν Αμερικανό αξιωματούχο και ένα άλλο πρόσωπο με γνώση της κατάστασης.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι Al Jazeera, από τις εκρήξεις τραυματίστηκαν περισσότεροι από 50 άνθρωποι.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε και μια δεύτερη έκρηξη, κοντά στο ξενοδοχείο Μπάρον που βρίσκεται απέναντι από το αεροδρόμιο.

Νωρίτερα, το τηλεοπτικό δίκτυο Fox μετέδωσε ότι στο ξενοδοχείο αυτό συγκεντρώνονταν οι Αμερικανοί πολίτες που ανέμεναν τη σειρά τους για να απεγκλωβιστούν από το Αφγανιστάν.