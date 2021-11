Τουλάχιστον 15 είναι οι νεκροί και 34 οι τραυματίες από τις εκρήξεις που σημειώθηκαν σήμερα Τρίτη (2.11.2021) στο μεγαλύτερο στρατιωτικό νοσοκομείο της Καμπούλ στο Αφγανιστάν, δήλωσε αξιωματούχος των δυνάμεων ασφαλείας των Ταλιμπάν.

Ένας αυτήκοος μάρτυρας δήλωσε στο Reuters νωρίτερα πως σημειώθηκαν εκρήξεις και πυροβολισμοί στο στρατιωτικό νοσοκομείο Σαρντάρ Μοχάμαντ Νταούντ Χαν ενώ ανέβηκαν και φωτογραφίες στα social media που απεικονίζουν ένα μαύρο σύννεφο καπνού να υψώνεται από το σημείο της έκρηξης.

Kabul blast in front of Hospital, Many injured, Sources #Kabulblast #afghanistanblast #blastoise pic.twitter.com/YlYky3gsz7

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης για την έκρηξη. Υπενθυμίζεται πως η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος είχε επιτεθεί σ’ αυτό το νοσοκομείο των 400 κλινών το 2017 και είχε σκοτώσει περισσότερους από 30 ανθρώπους ενώ από τον Αύγουστο, όταν και ανέλαβαν οι Ταλιμπάν την εξουσία στο Αφγανιστάν, έχει πραγματοποιήσει σειρά επιθέσεων σε τζαμιά και άλλους στόχους.

The latest photo of a huge explosion in #Kabul, details to follow.#Afghanistan pic.twitter.com/ZbLYGEUZWR