Μια τεράστια τραγωδία προκάλεσε ο σεισμός των 5,9 Ρίχτερ στο Αφγανιστάν, κοντά στα σύνορα με το Πακιστάν.

Σύμφωνα με το Associated Press, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Αφγανιστάν μεταδίδει πως οι νεκροί είναι τουλάχιστον 255 και οι τραυματίες τουλάχιστον 150.

Άλλα μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για 130 ή 155 νεκρούς.

અફઘાનિસ્તાનમાં ભૂકંપના આંચકા

6.1ની નોંધાઈ તીવ્રતા

Prayers for the people #Afghanistan where a 6.1 Richter #earthquake in #Paktika province has killed at least 200 people. Such a big natural disaster in a country reeling under extreme poverty will only make the situation worse. pic.twitter.com/2zj0tViv8A