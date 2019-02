Αγία Πετρούπολη: Κατέρρευσε τμήμα κτιρίου σε Πανεπιστήμιο – Φόβοι για εγκλωβισμένους

Μέρος ενός πανεπιστημιακού κτιρίου στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας κατέρρευσε πριν από λίγο, όπως μεταδίδουν ρωσικά ΜΜΕ.



Υπάρχει φόβος ότι πολλοί άνθρωποι μπορεί να έχουν παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια, αναφέρουν ρωσικά ΜΜΕ, επικαλούμενοι αυτόπτες μάρτυρες και τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών. Το πρακτορείο ειδήσεων RIA αναφέρει ότι πιστεύεται πως 21 άνθρωποι βρίσκονται εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια. Το πρακτορείο ειδήσεων Interfax μεταδίδει ότι όροφοι του κτιρίου κατέρρευσαν κατά τη διάρκεια εργασιών ανακαίνισης.

Το περιστατικό συνέβη στο Πανεπιστήμιο Πληροφορικής, Μηχανικής και Οπτικής το απόγευμα του Σαββάτου, ενώ ήταν σε εξέλιξη διαλέξεις.

A video of the moment that the 2nd through 5th floors of the St Petersburg IT university began to collapse. 20 or more people may be trapped pic.twitter.com/THp97OaI7y

— Alec Luhn (@ASLuhn) 16 Φεβρουαρίου 2019