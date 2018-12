Άγιος Βασίλης: Ξεκίνησε και φέτος το ταξίδι του για να μοιράσει δώρα στα παιδιά! – Video

Ο Άγιος Βασίλης άφησε και φέτος πίσω το επίσημο χωριό του στο Ροβανιέμι, στη Φινλανδία κοντά στον αρκτικό κύκλο για να κάνει το μακρινό του ταξίδι!

Παρά τους -22 βαθμούς Κελσίου, ο κόσμος συγκεντρώθηκε για να δει τον Άγιο Βασίλη, ενώ οι βοηθοί του τού ευχήθηκαν καλή τύχη με τραγούδια και χορούς.

Ο Άγιος Βασίλης μίλησε στον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί, ευχόμενος ειρηνικά και χαρούμενα Χριστούγεννα πριν αναχωρήσει με το έλκηθρό του, το οποίο γέμισε με δώρα.

“Εύχομαι να έχετε όλοι για υπέροχη χρονιά. Φυσικά, υπάρχουν πολλά πράγματα στον κόσμο που θα έπρεπε να ήταν διαφορετικά”, δήλωσε ο Άγιος Βασίλης στα αγγλικά.

“Ας ελπίσουμε ότι τα Χριστούγεννα θα φέρουν τη στιγμή όπου ο κόσμος και οι άνθρωποι θα ηρεμήσουν για λίγο για να περάσουν χρόνο με την οικογένεια και τους φίλους τους”.

