Αγρίμι ο Τσαβούσογλου με ερωτήσεις δημοσιογράφου! Πρωτοφανής επίθεση on camera!

Πρωταγωνιστής σε επεισόδιο με δημοσιογράφο έγινε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Αρχικά… αρνήθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις και στην συνέχεια εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον του, με τις κατηγορίες να αφορούν -σε ποιον άλλον- στον Φετουλάχ Γκιουλέν! Τον -αυτοεξόριστο στις ΗΠΑ- ιεροκήρυκα, τον οποίο το καθεστώς Ερντογάν θεωρεί υπεύθυνο για την απόπειρα πραξικοπήματος, στις 15 Ιουλίου του 2016.

Για την ακρίβεια… μόνο για την κλιματική αλλαγή δεν τον θεωρούν υπεύθυνο! Είναι η απόλυτη persona non grata για τον Ερντογάν, ο οποίος ζητά επίμονα και σε κάθε ευκαιρία την έκδοσή του από τις ΗΠΑ, χωρίς αποτέλεσμα μέχρι στιγμής.

Το περιστατικό συνέβη σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τους ομολόγους του από την Ρωσία και το Ιράν τους κ.κ. Σεργκέι Λαβρόφ και Τζαβάντ Ζαρίφ, αντίστοιχα. Η συνέντευξη Τύπου έγινε στην πρωτεύουσα του Καζακστάν, Αστάνα και ο δημοσιογράφος από το Καζακστάν έκανε στον Τσαβούσογλου τις εξής δύο ερωτήσεις:

– «Αποτελεί η τουρκική επιχείρηση με το όνομα «κλάδος ελιάς» στο Αφρίν παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής κυριαρχίας της Συρίας;«.

– «Σύμφωνα με ελβετικά μέσα ενημέρωσης, δύο τούρκοι διπλωμάτες σχεδίαζαν την απαγωγή ενός τούρκου πολίτη χρησιμοποιώντας τακτικές των Ναζί. Οι ελβετικές Αρχές ζήτησαν την απόσυρση της διπλωματικής ασυλίας για τους δύο τούρκους διπλωμάτες. Τι πιστεύετε για αυτές τις αναφορές;«.

Πρώτα τον ρώτησε ποιο είναι το… όνομά του! «Βλέπω πως κάνετε ερώτηση ως μέλος του FETÖ (σ.σ. του κινήματος Γκιουλέν) και δεν απαντώ ερωτήσεις που γίνονται με στυλ FETÖ» απάντησε στην συνέχεια ο Τσαβούσογλου! Ο οποίος αμέσως μετά προσέθεσε πως είχαν κάνει νωρίτερα δηλώσεις που αφορούν στο Αφρίν.

Να σημειωθεί εδώ πως η λέξη «FETÖ» αποτελεί… επινόηση του καθεστώτος Ερντογάν. Είναι μια υποτιμητική αναφορά στους υποστηρικτές του Γκιουλέν. Σημαίνει «Fethullahçı Terör Örgütü». Δηλαδή «Τρομοκρατική Οργάνωση Γκιουλενιστών».

Asked by a #Kazakhstan journo for a comment on diplomatic scandal in #Switzerland on alleged plan for abduction of #Erdogan's critic and #Afrin offensive, #Turkey Foreign Minister Mevlut Cavusoglu loses it, scolds reporter, says won't respond to "terrorist-mouthpiece" questions. pic.twitter.com/0XMGiCUetA

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) March 16, 2018