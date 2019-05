Αίγυπτος: Έκρηξη σε τουριστικό λεωφορείο κοντά στις Πυραμίδες

Οι πρώτες πληροφορίες από την έκρηξη στην Αίγυπτο κάνουν λόγο για τουλάχιστον 14 τραυματίες. Υπάρχουν κι άλλες πληροφορίες που ανεβάζουν τον αριθμό των τραυματιών στους 16.

Η έκρηξη στο λεωφορείο που ήταν γεμάτο ξένους τουρίστες σημειώθηκε κοντά στο νέο μουσείο της Αιγύπτου στην περιοχή των Πυραμίδων της Γκίζας, ανέφεραν δύο πηγές ασφάλειας. Ο τηλεοπτικός σταθμός Al-Arabiya μετέδωσε ότι η έκρηξη έγινε μπροστά από το Μουσείο της Αιγύπτου (Grand Egyptian Museum).

Οι περισσότεροι από τους τραυματίες είναι ξένοι τουρίστες.

Στα social media έχουν ανέβει φωτογραφίες που δείχνουν το λεωφορείο που έχει υποστεί καταστροφές, αλλά και τραυματισμένους τουρίστες.

Δείτε τις πρώτες εικόνες

PHOTOS- Explosive device targeted a bus carrying tourists near the Egyptian Grand Museum in #Giza #Egypt pic.twitter.com/9RQGFgg0ct — EHA News (@eha_news) May 19, 2019

#Giza#Egypt at least 16 people have been injured after an explosion targeted a tour bus travelling near the grand #egyptian museum in #Giza pic.twitter.com/LZJkBRJEW4 — Daradol (@DWilson2121) May 19, 2019

#Egypt first photos of the explosion targeted a tour bus travelling near the grand #egyptian museum in #Giza where at least 16 people have been injured pic.twitter.com/pgH80oh4gY — Saji Assi (@assi_saji) May 19, 2019

#BREAKING at least 16 casualties reported after an explosion targe a tourist bus near the pyramids in #Giza, #Egypt pic.twitter.com/uCOo0xCKxL — Yosef Yisrael (@yosefyisrael25) May 19, 2019

A photograph of a tourist bus attack in Giza, #Egypt pic.twitter.com/DI1DPL1IvT — H&A🤝 (@HanneyAngel) May 19, 2019