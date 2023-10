Ανεβαίνει σημαντικά ο αριθμός των νεκρών από τη μεγάλη καραμπόλα που σημειώθηκε το πρωί στην Αίγυπτο.

Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό, τουλάχιστον 35 άτομα σκοτώθηκαν και άλλα 53 τραυματίστηκαν στη μεγάλη καραμπόλα στην επαρχία Μπεχέιρα της Αιγύπτου, περίπου 132 χιλιόμετρα βόρεια του Καΐρου.

Το δυστύχημα προκάλεσε τον θάνατο “35 ανθρώπων, εκ των οποίων τουλάχιστον 18 έχουν απανθρακωθεί”, ανέφερε η εφημερίδα Al-Ahram που δημοσιεύει κατάλογο των ονομάτων “τουλάχιστον 53 τραυματιών”.

Σύμφωνα με την αγγλόφωνη εκδοχή της διαδικτυακής Al-Ahram, που επικαλείται το υπουργείο Υγείας και Πληθυσμού της Αιγύπτου, οι νεκροί είναι 32 και οι τραυματίες 63.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, που επικαλείται αστυνομικές πηγές και την οποία επικαλείται και το πρακτορείο Reuters, η σύγκρουση προκλήθηκε από διαρροή πετρελαίου σε ένα από τα αυτοκίνητα, στην περιοχή της Μπεχέιρα, περίπου 132 χλμ. βόρεια της αιγυπτιακής πρωτεύουσας Κάιρο.

Τα τροχαία δυστυχήματα είναι συχνά στην Αίγυπτο όπου οι δρόμοι δεν συντηρούνται επαρκώς και ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας γενικά δεν τηρείται.

