Βρετανία: Εκκενώθηκε τμήμα στο αεροδρόμιο του Gatwick μετά από συναγερμό για πυρκαγιά

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στο αεροδρόμιο του Gatwick στην Βρετανία όπου δόθηκε εντολή για εκκένωση μετά από συναγερμό για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Μετά από λίγη ώρα οι επιβάτες επέστρεψαν στον χώρο.

Συγκεκριμένα επιβάτες απομακρύνθηκαν από τον νότιο τερματικό σταθμό του αεροδρομίου του Gatwick μετά την ενεργοποίηση του συναγερμού πυρκαγιάς.

Χιλιάδες είναι οι επιβάτες βρέθηκαν έξω από τον τερματικό σταθμό και με τον φόβο ότι θα χάσουν τις πτήσεις τους με το περιστατικό πλέον να έχει λήξει.

«Η ειδική πυροσβεστική υπηρεσία του αεροδρομίου μας παρέστη γρήγορα και επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρχε πυρκαγιά», ανέφερε σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο Χ. «Οι επιβάτες επιτρέπεται να επιστρέψουν στην αίθουσα αναχωρήσεων».

