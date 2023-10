Πάνω από 38 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο αρχηγείο της αστυνομίας στην πόλη Ισμαηλία της Αιγύπτου, στη δυτική όχθη της Διώρυγας του Σουέζ, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες στο καμένο κτίριο.

Η φωτιά, η αιτία της οποίας παραμένει άγνωστη μέχρι στιγμής, εκδηλώθηκε στην έδρα της διεύθυνσης ασφαλείας πριν από τα ξημερώματα. Οπτικό υλικό που ανέβηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει πελώριες φλόγες που καταβροχθίζουν ορόφους του επιβλητικού κτιρίου, στο οποίο είναι εγκατεστημένοι κυρίως στρατιωτικοί.

Από τους «26 τραυματίες» που διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, 24 υπέστησαν «ασφυξία» λόγω εισπνοής καπνού, και άλλοι δύο εγκαύματα, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Άλλοι δώδεκα τραυματίες δέχθηκαν ιατρικές περιποιήσεις επιτόπου.

Το υπουργείο Υγείας έστειλε 50 ασθενοφόρα στο κτίριο, ενώ αναπτύχθηκαν επίσης δυνάμεις και μέσα των ενόπλων δυνάμεων, ανάμεσά τους δυο αεροσκάφη, μετέδωσαν κρατικά ΜΜΕ.

Οι πυροσβέστες δεν μπόρεσαν να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά παρά έπειτα από τρεις και πλέον ώρες. Κατά πηγές προσκείμενες στην πολιτική προστασία, τμήματα του κτιρίου κατέρρευσαν εξαιτίας της πυρκαγιάς.

