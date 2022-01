Πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Αίγυπτο όταν εξαιτίας της ομίχλης και της υπερβολικής ταχύτητας δύο λεωφορεία συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα τουλάχιστον 14 άτομα να χάσουν τη ζωή τους. Το τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στο νότιο τμήμα της χερσονήσου του Σινά, ενώ όπως ανέφεραν αξιωματούχοι των υπηρεσιών ασφάλειας οι τραυματίες ανέρχονται στους 17.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία τόσο η ομίχλη και όσο και η υπερβολική ταχύτητα που είχαν αναπτύξει οι δύο οδηγοί ευθύνονται για το τροχαίο δυστύχημα, που έγινε κοντά στην Ελ-Τορ, πρωτεύουσα της επαρχίας του Νοτίου Σινά, σε απόσταση 400 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά του Καΐρου στην Αίγυπτο, διευκρίνισαν οι ίδιες πηγές.

Το λεωφορείο είχε ξεκινήσει από το Κάιρο και κατευθυνόταν προς το Σαρμ ελ Σέιχ, στην Ερυθρά Θάλασσα, όταν συγκρούστηκε με το μικρό λεωφορείο.

Egypt: At least 14 dead in a road accident in Sinai #AkhbarAlYawm #أخبار_اليوم https://t.co/MICEaG9HwW