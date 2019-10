Αιματηρά αντίποινα από τη Συρία – Δυο νεκροί ανάμεσά τους και ένα μωρό

Αιματηρά είναι τα αντίποινα από τη Συρία στην επίθεση που δέχεται από την Τουρκία. Τουλάχιστον δύο άμαχοι σκοτώθηκαν και 46 τραυματίστηκαν σήμερα από ρουκέτες που ερρίφθησαν εναντίον τουρκικών παραμεθόριων πόλεων από την κουρδική πολιτοφυλακή της Συρίας, την οποία έχει στοχοθετήσει η Άγκυρα στη στρατιωτική επιχείρησή της.

«Ένα μωρό από τη Συρία ηλικίας 9 μηνών, ο Μουχάμεντ Όμαρ, και ένας (Τούρκος) δημόσιος υπάλληλος, που εργαζόταν στο υπουργείο Οικονομικών, ο Τζιχάν Γκιουνές, έπεσαν ως μάρτυρες» επισημαίνεται σε μια ανακοίνωση του κυβερνείου της Σανλιούρφα, επαρχίας που συνορεύει με τη Συρία.

Τα δύο θύματα σκοτώθηκαν από ρουκέτες και οβίδες όλμου που ερρίφθησαν από τη Συρία και έπληξαν τις πόλεις Ακτσακαλέ και Τζεϊλανπινάρ, διευκρίνισε το κυβερνείο, προσθέτοντας ότι οι 46 τραυματίες παραμένουν υπό νοσηλεία.

Ten month old baby died as a result of pkk mortar attack

Location Akçakale Turkey#BabyKillerPKK pic.twitter.com/sBMNnHdFcy

— Tayfun Demir (@DmrTayfun) October 10, 2019