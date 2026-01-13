Αιματοκύλισμα στο Ιράν: Φόβοι για πάνω από 20.000 νεκρούς διαδηλωτές – Η εισαγγελία απειλεί τους «ταραξίες» με θανατική ποινή

Μακελειό φαίνεται πως επικρατεί σε όλο το Ιράν, αφού συνεχώς κλιμακώνονται οι διαμαρτυρίες σε Τεχεράνη και άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας, με αναφορές να κάνουν λόγο ότι οι διαδηλωτές ίσως να φτάνουν τους 20.000.

Η ομάδα ακτιβιστών υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA που έχει την έδρα της στις ΗΠΑ ανακοίνωσε σήμερα (13.01.2026) ότι οι επιβεβαιωμένοι θάνατοι ανέρχονται στους 2.003, που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των ταραχών στο Ιράν, στους οποίους περιλαμβάνονται 1.850 διαδηλωτές, 135 άτομα που συνδέονται με την κυβέρνηση, 9 άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών και 9 πολίτες που δεν συμμετείχαν καν στις διαδηλώσεις.

Η μη κυβερνητική οργάνωση (ΜΚΟ) Ιρανικά Ανθρώπινα Δικαιώματα (IHR) με έδρα τη Νορβηγία, ανακοίνωσε σήμερα ότι τουλάχιστον 734 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί στο Ιράν από την έναρξη του κινήματος διαμαρτυρίας κατά της κυβέρνησης. Προσθέτει ωστόσο ότι ο πραγματικός αριθμός των νεκρών θα μπορούσε να ανέρχεται σε χιλιάδες.

Η IHR «συνεχίζει να λαμβάνει αναφορές για χιλιάδες θανάτους σε διάφορες πόλεις και επαρχίες σε όλο το Ιράν», έπειτα από περισσότερες από δύο εβδομάδες διαδηλώσεων, αναφέρει η οργάνωση στην ανακοίνωση της. Με τις τηλεφωνικές γραμμές να ανοίγουν ξανά για κλήσεις από το εσωτερικό της Ισλαμικής Δημοκρατίας, δύο πηγές, συμπεριλαμβανομένης μίας εντός του Ιράν, δήλωσαν στο CBS News την Τρίτη ότι τουλάχιστον 12.000 και πιθανώς έως και 20.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες και πηγές εντός της χώρες, δυνάμεις ασφαλείας επισκέπτονταν τα πολλά ιδιωτικά νοσοκομεία σε όλη την Τεχεράνη, απειλώντας το προσωπικό να παραδώσει τα ονόματα και τις διευθύνσεις όσων νοσηλεύονταν για τραύματα που υπέστησαν στις διαμαρτυρίες.

Απειλές με θανατική ποινή

Η ιρανική εισαγγελία ανακοίνωσε σήμερα πως ορισμένοι από τους συλληφθέντες κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων βρίσκονται αντιμέτωποι με τη θανατική ποινή, με φόντο τις ανησυχίες για την εντατικοποίηση της καταστολής στο Ιράν.

Το γραφείο των εισαγγελέων της Τεχεράνης δήλωσε πως ένας ακαθόριστος αριθμός διαδηλωτών θα διωχθεί για «πόλεμο κατά το Θεού» (moharebeh στα περσικά), από τις σοβαρότερες κατηγορίες στο Ιράν που επισύρει τη θανατική ποινή, σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου που μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο.

Αυτοί οι «ταραξίες» θα «οδηγηθούν σύντομα ενώπιον της δικαιοσύνης», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Εκατοντάδες, ή ακόμα και χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με προασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο πλαίσιο της καταστολής αυτού του ογκώδους κινήματος αμφισβήτησης, ένα από τα σημαντικότερα μετά την ανακήρυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας το 1979.

Τα κρατικά ΜΜΕ του Ιράν μεταδίδουν από την πλευρά τους πως δεκάδες μέλη των δυνάμεων ασφαλείας έχουν πεθάνει στα χέρια των «ταραξιών».

Το Ιράν βρίσκεται στη δεύτερη θέση στην παγκόσμια κατάταξη στον αριθμό εκτελέσεων, μετά την Κίνα, σύμφωνα με μη κυβερνητικές οργανώσεις. Η χώρα έχει εκτελέσει τουλάχιστον 1.500 καταδικασθέντες σε θάνατο, σύμφωνα με την καταμέτρηση της οργάνωσης Iran Human Rights (IHR).

Δώδεκα άνθρωποι εκτελέστηκαν στο τελευταίο μεγάλο κύμα διαδηλώσεων το διάστημα μεταξύ 2022 και 2023, σύμφωνα με αυτήν την οργάνωση που εδρεύει στη Νορβηγία. Άλλοι δώδεκα άνθρωποι εκτελέστηκαν για κατασκοπεία προς όφελος του Ισραήλ, μετά τον πόλεμο του Ιουνίου μεταξύ των δύο εχθρικών χωρών.

We are unstoppable.freedom for iran.Islamic republic going to hell pic.twitter.com/tQW91m0oGR — Ali masooleh (@AMasooleh) January 12, 2026

Είναι «εξαιρετικά ανησυχητικό να βλέπουμε δημόσιες τοποθετήσεις ορισμένων δικαστικών αξιωματούχων που κάνουν λόγο για το ενδεχόμενο προσφυγής στη θανατική ποινή εναντίον διαδηλωτών, στο πλαίσιο ταχειών δικαστικών διαδικασιών», ανέφερε ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ.

Η οργάνωση Iran Human Rights εξέφρασε από την πλευρά της φόβους πως η σιιτική θεοκρατία «επιδιώκει να οργανώσει ταχείες δίκες χωρίς να σέβεται τις εγγυήσεις μιας δίκαιης διαδικασίας για τους διαδηλωτές που κρατούνται».

Η ΜΚΟ ανέφερε συγκεκριμένα την περίπτωση του 26χρονου Ερφάν Σολτανί, που συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην πόλη Καράτζ, κοντά στην Τεχεράνη και ο οποίος, σύμφωνα με την οικογένειά του, έχει ήδη καταδικαστεί σε θάνατο και θα μπορούσε να εκτελεστεί έως αύριο.

Οι κατηγορίες σε βάρος του δεν είναι γνωστές και η υπόθεση δεν έχει προβληθεί από τα κρατικά ΜΜΕ στο Ιράν.

«Βοήθεια είναι καθ’ οδόν» λέει ο Τραμπ

«Ιρανοί Πατριώτες, συνεχίστε να διαμαρτύρεστε — Αναλάβετε τις θέσεις σας! Σώστε τα ονόματα των δολοφόνων και των κακοποιητών. Θα πληρώσουν ένα μεγάλο τίμημα. Έχω ακυρώσει όλες τις συναντήσεις με Ιρανούς αξιωματούχους μέχρι να ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ η άσκοπη δολοφονία διαδηλωτών. Η βοήθεια είναι καθ’ οδόν», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του.

Και πάλι δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τη βοήθεια που θα μπορούσαν να παράσχουν οι ΗΠΑ στην εδώ και καιρό εγχώρια καταπιεσμένη, αντιπολίτευση του Ιράν.

Μια καταστολή «πολύ χειρότερη από ό,τι μπορούμε καν να φανταστούμε»

«Οι πληροφορίες που λαμβάνουμε δείχνουν ότι η βίαιη καταστολή [εναντίον] των διαμαρτυριών ήταν πιθανώς πολύ χειρότερη από ό,τι μπορούμε καν να φανταστούμε», δήλωσε ο Mahmood Amiry-Moghaddam, επικεφαλής της ακτιβιστικής οργάνωσης Iran Human Rights, με έδρα τη Νορβηγία.

«Οι κόκκινες γραμμές ολόκληρης της διεθνούς κοινότητας έχουν ξεπεραστεί», δήλωσε ο Amiry-Moghaddam. «Έχουμε έναν μηχανισμό που ονομάζεται ευθύνη για την προστασία των αμάχων από σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, από μαζικές δολοφονίες… επομένως όχι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, όχι μόνο ο πρόεδρος Τραμπ, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ουσιαστικά όλες οι χώρες έχουν ευθύνη να σταματήσουν αυτές τις φρικαλεότητες», είπε.

Ο ίδιος δεν ζήτησε στρατιωτική δράση από τις ΗΠΑ, αλλά προέτρεψε τις παγκόσμιες δυνάμεις να «παρέχουν στους Ιρανούς περισσότερα μέσα επικοινωνίας με τον κόσμο, επειδή αυτό κάνουν τα καθεστώτα – κλείνουν το διαδίκτυο. Ουσιαστικά, είναι σαν απομόνωση. Βάζουν τους Ιρανούς σε απομόνωση και αρχίζουν να τους βασανίζουν και να τους σκοτώνουν».

Δήλωσε δε στο CBS News, ότι ο οργανισμός του έλαβε ένα βίντεο τη Δευτέρα το βράδυ που έδειχνε τις συνέπειες μιας φερόμενης επίθεσης από τις δυνάμεις ασφαλείας που άφησε 75 νεκρούς στην επαρχία Μαζανταράν, βόρεια της Τεχεράνης. Ο Αμίρι-Μογκαντάμ είπε ότι δεν μπορούσε να μοιραστεί το βίντεο ή την συγκεκριμένη πόλη όπου έλαβε χώρα η φερόμενη επίθεση, καθώς οι πληροφορίες «μπορούν να εντοπιστούν» και έτσι θα έθετε σε κίνδυνο τις πηγές του.

«Αυτό δείχνει ότι η έκταση ήταν πολύ χειρότερη από ό,τι περιμέναμε», δήλωσε ο Αμίρι-Μογκαντάν.

Η πρόσβαση στο διαδίκτυο και οι υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων παρέμειναν αποκλεισμένες στο Ιράν την Τρίτη, αφήνοντας σε ισχύ σε μεγάλο βαθμό το blackout που ξεκίνησε το βράδυ της 8ης Ιανουαρίου, όταν χιλιάδες άνθρωποι φάνηκαν να απαντούν σε έκκληση του εξόριστου πρίγκιπα διαδόχου του Ιράν Ρεζά Παχλεβί να ακουστεί η φωνή τους.

Οι διαμαρτυρίες — και η δράση των δυνάμεων ασφαλείας εναντίον τους — φάνηκαν να κλιμακώνονται απότομα για μερικές ημέρες από εκείνο το βράδυ.

Την Τρίτη, ο αρχηγός της αστυνομίας του Ιράν ισχυρίστηκε ότι οι διαμαρτυρίες είχαν διαταχθεί από το εξωτερικό της χώρας και ότι «τρομοκράτες» που πληρώθηκαν για να προκαλέσουν αναταραχές είχαν αντιμετωπιστεί εντός του Ιράν.

Οι Ιρανοί θέλουν «όποιον μπορεί να ανατρέψει την Ισλαμική Δημοκρατία»

Ο Αμίρι-Μογκαντάν δήλωσε επίσης ότι πολλοί Ιρανοί δεν θα πίστευαν αυτή την αφήγηση των ηγετών τους.

«Ο ιρανικός λαός έχει απεγνωσμένα βαρεθεί το καθεστώς και θέλει απεγνωσμένα να βγει από αυτό το σύστημα», είπε. «Θυμάμαι ότι ρωτούσα πολλούς ανθρώπους, με διαφορετικό υπόβαθρο, “Ποιον θα υποστηρίζατε;” Και όλοι τους ουσιαστικά έλεγαν ότι θα υποστηρίζαμε όποιον μπορούσε να ανατρέψει την Ισλαμική Δημοκρατία. Το Ιράν είναι μια χώρα με πολλά διαφορετικά είδη ανθρώπων, διαφορετικές απόψεις. Κάποιοι θα ήθελαν να έχουν μοναρχίες, κάποιοι είναι αντίθετοι στη μοναρχία, αλλά νομίζω ότι η προτεραιότητα είναι η ανατροπή αυτού του καθεστώτος».

Ο Παχλεβί από την πλευρά του δήλωσε ότι είναι έτοιμος να επιστρέψει για να ηγηθεί του Ιράν, παρά το γεγονός ότι δεν έχει βρεθεί εκεί από τότε που ο πατέρας του, ο υποστηριζόμενος από τις ΗΠΑ σάχης, έφυγε πριν από σχεδόν 50 χρόνια εν μέσω έντονης δημόσιας αγανάκτησης για την διακυβέρνησή του. Ο ίδιος σε δηλώσεις του είπε ότι ο ιρανικός λαός «χρειάζεται να ληφθούν μέτρα».

«Ο καλύτερος τρόπος για να διασφαλιστεί ότι θα σκοτωθούν λιγότεροι άνθρωποι στο Ιράν είναι να παρέμβουμε νωρίτερα, ώστε αυτό το καθεστώς να καταρρεύσει επιτέλους και να θέσει τέλος σε όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε», είπε.

Ο Παχλαβί είπε ότι έχει επικοινωνήσει με την κυβέρνηση Τραμπ, αλλά δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες για αυτές τις συνομιλίες. Ο Αμίρι-Μογκαντάν είπε ότι η «απόλυτη πλειοψηφία» των Ιρανών «δεν θέλει το καθεστώς, περίπου πάνω από το 80%».

