Ακάρ: Επόμενος στόχος η Μαμπίτς

Ο Χουλουσί Ακάρ, σύμφωνα με το πρακτορείο “Ανατολή” δήλωσε πως “τώρα έχουμε μπροστά μας την Μαμπίτς και την περιοχή ανατολικά του Ευφράτη μπροστά μας, και εργαζόμαστε εντατικά προς αυτή την κατεύθυνση”.

Μια δήλωση που έρχεται λίγες μόλις ώρες μετά την ανακοίνωση από τις ΗΠΑ ότι αποσύρονται τα Αμερικανικά στρατεύματα από τη Συρία.

Και πριν προλάβει να… στεγνώσει το μελάνι για τις παραπάνω δηλώσεις έρχονται ειδήσεις ότι στα σύνορα Τουρκίας – Συρίας υπάρχει διαρκής κίνηση υλικού και οχημάτων από τη μεριά της Τουρκίας. Κινήσεις που δείχνουν έντονες προετοιμασίες του τουρκικού στρατού.

#Turkey continues to pile up more firepower on its Syrian border. pic.twitter.com/hVbFcDITnq

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) 20 Δεκεμβρίου 2018