Παιχνίδια ΗΠΑ – Τουρκίας στη Συρία

Η παρουσία των Αμερικανών στη Συρία σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι ΗΠΑ εξόπλιζαν του Κούρδους αντάρτες προκαλούσαν τον εκνευρισμό της Άγκυρας. Η Τουρκία θεωρεί του Κούρδους της Συρίας παρακλάδι του PKK και σε καμία περίπτωση δεν ήθελαν να ισχυροποιηθούν με τις πλάτες των Αμερικανών, φοβούμενοι ότι θα δημιουργηθεί μια αυτόνομη κουρδική περιοχή σε Συρία και Ιράκ η οποία θα εφάπτεται με τις κουρδικές περιοχές της Τουρκίας.

Τώρα όμως οι Αμερικανοί δηλώνουν ότι ο πόλεμος κατά του ISIS για τον οποίο συμμάχησαν με τους Κούρδους έλαβε τέλος και πως αποσύρονται… Μια ανακοίνωση δια στόματος Τραμπ λίγες μέρες αφότου ο Ερντογάν ανακοίνωσε ότι θα εισβάλει στις περιοχές ανατολικά του Ευφράτη ποταμού, περιοχές που ως τώρα δεν άγγιζε καθώς οι Αμερικανοί στρατιώτες δρούσαν πλάι-πλάι με τους Κούρδους αντάρτες του YPG.

After historic victories against ISIS, it’s time to bring our great young people home! pic.twitter.com/xoNjFzQFTp

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 Δεκεμβρίου 2018