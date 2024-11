Αλάσκα: «Μη φρικάρεις, δεν έχουμε πια γιο» – Μητέρα σκότωσε το 5χρονο παιδί της και έστειλε μήνυμα στον πατέρα του

Συγκλονίζει η υπόθεση δολοφονίας ενός 5χρονου από τη μητέρα του στην Αλάσκα, η οποία, μάλιστα, ενημέρωσε τον πρώην σύντροφό της και πατέρα του παιδιού για το περιστατικό, λέγοντας «μην φρικάρεις, δεν έχουμε πια γιο».

Η δολοφονία του παιδιού διαπράχθηκε στις 13 Οκτωβρίου, με τη Cedar Mae Sarten, 43 ετών, να κατηγορείται ότι σκότωσε τον γιο της, Bodhi, στο διαμέρισμά της στο Φαίρμπανκς, στην Αλάσκα.

Σύμφωνα με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος της, η μητέρα σκότωσε τον 5χρονο γιος και στη συνέχεια έστειλε μία σειρά από μηνύματα στο πρώην σύντροφός της, ομολογώντας την πράξη της.

«Ρόμπερτ είναι πολύ σοβαρό αυτό, πρέπει να έρθεις εδώ τώρα» φέρεται να είπε του αρχικά η 43χρονη για να προσθέσει στη συνέχεια «παρακαλώ μην φρικάρεις, δεν έχουμε πια γιο».

Η Cedar Mae Sarten κατηγορείται ότι αρχικά χτύπησε το παιδί με ένα βαράκι 20 κιλών, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του 5χρονου.

Μάλιστα, όπως αναφέρεται στη δικογραφία, φέρεται να πήρε ένα κουζινομάχαιρο, με το οποίο και μαχαίρωσε πολλές φορές το άψυχο σώμα του παιδιού.

Mom allegedly killed 5-year-old son —then left his dad message saying: ‘We don’t have a son no more’ https://t.co/hdoZcwVr9I pic.twitter.com/u38ccpIm6S