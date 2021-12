Οι έρευνες για το δυστύχημα που σημειώθηκε στα γυρίσματα της ταινίας «Rust», με την Χαλίνα Χάτσινς να βρίσκει τραγικό θάνατο, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Οι αστυνομικές αρχές στο Νέο Μεξικό εξέδωσαν ένταλμα έρευνας για το κινητό τηλέφωνο του Άλεκ Μπάλντουιν, του ηθοποιού που πυροβόλησε 42χρονη κινηματογραφίστρια.

Υπενθυμίζεται ότι ο γνωστός ηθοποιός ήταν αυτός που σκότωσε την 42χρονη, αφού πυροβόλησε με όπλο – ρέπλικα που υποτίθεται πως είχε άσφαιρα. Πέραν αυτού όμως ο Άλεκ Μπάλντουιν είναι και συμπαραγωγός στην ταινία «Rust» και έτσι αποκτά ευθύνη και για τις συνθήκες ασφαλείας που επικρατούσαν στα γυρίσματα.

Για το τραγικό περιστατικό έχουν ειπωθεί πάρα πολλά, ενώ νέα δεδομένα ενδεχομένως να προκύψουν μετά το ένταλμα έρευνας που εξέδωσαν οι αρχές για το κινητό τηλέφωνο του Άλεκ Μπάλντουιν. Σύμφωνα πάντως με την Daily Mail, δεν είναι σαφής ο λόγος που η αστυνομία του Νέου Μεξικού αποφάσισε να κατασχέσει το τηλέφωνο του γνωστού ηθοποιού.

Οι αρχές θα εξετάσουν όλα τα τηλεφωνικά αρχεία και τις φωτογραφίες του Άλεκ Μπάλντουιν, στο πλαίσιο των ερευνών. Μέχρι στιγμής, ο ίδιος έχει δηλώσει πολλές φορές ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές.

Search warrant issued for Alec Baldwin's phone – weeks after fatal shooting of cinematographer on Rust set https://t.co/hDhrdm5uiO pic.twitter.com/KCHzCGAxvm