Ο Άλεκ Μπάλντουιν «λυγίζει» καθώς περιγράφει την στιγμή που άθελά του πυροβόλησε θανάσιμα την Χαλίνα Χάτσινς, διευθύντρια φωτογραφίας της ταινίας Rust, κατά την διάρκεια των γυρισμάτων.

«Δεν τράβηξα τη σκανδάλη» λέει ο Άλεκ Μπάλντουιν κατά την διάρκεια συνέντευξης με τον Τζορτζ Στεφανόπουλος, στο αμερικανικό ABC και συμπληρώνει: «Πάω το μυαλό μου πίσω, σκέφτομαι. Τι θα μπορούσα να είχα κάνει;».

Η συνέντευξη πρόκειται να προβληθεί την Πέμπτη, 02.12.2012 και στο πρώτο απόσπασμα που δόθηκε στην δημοσιότητα, ο ηθοποιός περιγράφει την τραγωδία που εκτυλίχθηκε στα γυρίσματα της ταινίας ως το χειρότερο πράγμα που του έχει συμβεί ποτέ.

Κατά την διάρκεια της συνέντευξης, ο ηθοποιός πολλές φορές φαίνεται να δακρύζει, να πιάνει το κεφάλι του, να «σκουπίζει» τα μάτια του.

Αναφορικά με το πώς έγιναν όλα, ο Άλεκ Μπάλντουιν αρνείται πως τράβηξε την σκανδάλη. «Η σκανδάλη δεν τραβήχτηκε, δεν το έκανα. Δεν θα στόχευα ποτέ κάποιον με όπλο και να τραβούσα την σκανδάλη, ποτέ», λέει σε άλλο σημείο.

Ακόμη δεν είναι γνωστό γιατί το όπλο είχε αληθινή σφαίρα. «Κάποιος έβαλε αληθινή σφαίρα στο όπλο. Μια σφαίρα που δεν θα έπρεπε καν να είναι στα γυρίσματα», είπε ακόμη ο 63χρονος Αμερικανός ηθοποιός.

Asked by @GStephanopoulos how a real bullet got on the "Rust" set, Alec Baldwin says: “I have no idea. Someone put a live bullet in a gun. A bullet that wasn’t even supposed to be on the property.”



