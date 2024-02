Αλεξέι Ναβάλνι: Η πρώτη εμφάνιση Πούτιν μετά τον θάνατο του αντιπάλου του – Εκατοντάδες συλλήψεις στη Ρωσία

Την πρώτη του δημόσια εμφάνιση πραγματοποίησε ο Βλαντιμίρ Πούτιν μετά τον θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι, χωρίς να αναφέρει ούτε μια λέξη για τον θάνατο του πολιτικού αντιπάλου του.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, εμφανίστηκε σε ένα βίντεο για τα 31 χρόνια ζωή της Gazprom, της κρατικής εταιρείας πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ρωσίας και – όπως ήταν αναμενόμενο – δεν έκανε καμία αναφορά στον θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι.

Στο βίντεο αναφέρει ότι είναι «ευχαριστημένος για την ευκαιρία να συγχαρεί τους βετεράνους της εθνικής βιομηχανίας φυσικού αερίου» και το «μισό εκατομμύριο προσωπικό της Gazprom».

Η ομάδα του Αλεξέι Ναβάλνι υπέδειξε τον Βλαντιμίρ Πούτιν ως υπαίτιο για τον «φόνο Ναβάλνι», με την εκπρόσωπό τους να δηλώνει πως «τον σκότωσαν, όπως σχεδίαζαν και πριν από τρία χρόνια».

Τουλάχιστον 340 άνθρωποι συνελήφθησαν σήμερα σε 30 ρωσικές πόλεις σε εκδηλώσεις που έγιναν στη μνήμη του Αλεξέι Ναβάλνι, σύμφωνα με την οργάνωση προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων OVD-Info.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο κύμα συλλήψεων σε πολιτικές κινητοποιήσεις στη Ρωσία μετά τον Σεπτέμβριο του 2022, όταν περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι συνελήφθησαν σε διαδηλώσεις κατά της «μερικής επιστράτευσης» που διέταξε η Μόσχα για την εισβολή της στην Ουκρανία.

