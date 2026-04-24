Αμάλ Χαλίλ: Η καταδίωξη και δολοφονία της δημοσιογράφου από ισραηλινό πλήγμα στον Λίβανο

Σε κλίμα οδύνης αλλά και οργής έγινε η κηδεία της 42χρονης Αμάλ Χαλίλ, δημοσιογράφου της εφημερίδας Al Akhbar, η οποία σκοτώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (22.04.2026) κατά τη διάρκεια ισραηλινής αεροπορικής επίθεσης στον Λίβανο, ενώ έκανε ρεπορτάζ. Εντοπίστηκε νεκρή στα ερείπια σπιτιού που είχε καταφύγει. Ο ισραηλινός στρατός ισχυρίστηκε πως δεν στοχοποιεί δημοσιογράφους και περιορίστηκε να αναφέρει πως το περιστατικό είναι υπό εξέταση.

Η δημοσιογράφος Αμάλ Χαλίλ, που εργαζόταν για την εφημερίδα Al Akhbar, σκοτώθηκε ενώ βρισκόταν σε αποστολή, σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων National News Agency. Πρόκειται για την τέταρτη δημοσιογράφο που χάνει τη ζωή της στον Λίβανο από ισραηλινά πλήγματα από τον Μάρτιο.

Μαζί της βρισκόταν και η φωτορεπόρτερ Ζεϊνάμπ Φαράζ, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά. Οι δύο γυναίκες είχαν αναζητήσει καταφύγιο στην πόλη Τάιρι, όταν το κτίριο όπου βρίσκονταν δέχθηκε άμεσο πλήγμα.

Σύμφωνα με τις λιβανέζικες αρχές, η επίθεση σημειώθηκε ενώ προηγήθηκε καταδίωξη στην περιοχή, με ισραηλινές δυνάμεις να πλήττουν όχημα και στη συνέχεια το σημείο όπου κατέφυγαν οι επιβαίνοντες. Το αποτέλεσμα ήταν οι δημοσιογράφοι να παγιδευτούν κάτω από τα ερείπια. Όπως μετέδωσε το Associated Press, το Ισραήλ βομβάρδισε το σπίτι όπου διέμενε η δημοσιογράφος, η οποία εργαζόταν για την εφημερίδα Al Akhbar του Λιβάνου.

Για ώρες εγκλωβισμένη – Η τελευταία επικοινωνία με την οικογένειά και τον στρατό ζητώντας βοήθεια

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι η Αμάλ Χαλίλ παρέμεινε ζωντανή για ώρες, εγκλωβισμένη, έχοντας προλάβει να επικοινωνήσει με την οικογένειά της και τον στρατό ζητώντας βοήθεια. Ωστόσο, οι διασώστες φέρεται να εμποδίστηκαν να προσεγγίσουν άμεσα το σημείο.

Όπως μετέδωσε το National News Agency, συνεργεία του Ερυθρού Σταυρού δέχθηκαν πυρά ενώ επιχειρούσαν να φτάσουν στους τραυματίες, με αποτέλεσμα η επιχείρηση διάσωσης να καθυστερήσει δραματικά. Όταν τελικά έφτασαν, η δημοσιογράφος ήταν ήδη νεκρή.

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ έκανε λόγο για «συστηματική στοχοποίηση δημοσιογράφων» και κατήγγειλε ότι τόσο η επίθεση όσο και η παρεμπόδιση των διασωστικών συνεργείων συνιστούν εγκλήματα πολέμου.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι δεν στοχεύει δημοσιογράφους και ότι τα πλήγματα πραγματοποιήθηκαν εναντίον ατόμων που θεωρήθηκαν απειλή, κάνοντας λόγο για παρουσία ενόπλων της Χεζμπολάχ στην περιοχή. Παράλληλα, δήλωσε ότι τα περιστατικά τελούν υπό εξέταση.

Το περιστατικό σημειώθηκε εν μέσω εύθραυστης εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, ενώ διεθνείς οργανισμοί, όπως ο ΟΗΕ και η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων, ζητούν ανεξάρτητη διερεύνηση.

Φίλοι και συνεργάτες της άτυχης δημοσιογράφου μιλούν για έναν άνθρωπο με βαθιά αγάπη για τον κόσμο και τη δουλειά της. «Ήταν γεμάτη καλοσύνη, αγαπούσε τους ανθρώπους και τα ζώα», ανέφερε στενός της φίλος, περιγράφοντας μια γυναίκα που έχασε τη ζωή της ενώ κατέγραφε τον πόλεμο.

Για τη συγκεκριμένη δημοσιογράφο έκανε μια ανάρτηση που συγκλονίζει η Μαρία Καρχιλάκη, που τις τελευταίες εβδομάδες βρισκόταν στον Λίβανο, για να στέλνει ανταποκρίσεις από το πεδίο: «Μου είχε πει ότι δεν απέκλειε να είναι η επόμενη. Είναι», ανέφερε.

Για να προσθέσει «σε κανέναν πόλεμο, πιο πολύ απ’ό,τι σ’ αυτόν εδώ, δεν είδα τη γραμμή ανάμεσα σ’ αυτόν που καταγράφει και σ’ αυτόν που γίνεται στόχος να έχει σχεδόν εξαφανιστεί».

Εννέα δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί στις νέες πολεμικές συγκρούσεις στον Λίβανο.