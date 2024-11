Αμερικανικές εκλογές: Ο Ντόναλντ Τραμπ προσποιήθηκε ότι έκανε σεξ μπροστά από μικρόφωνο

Πλήθος αντιδράσεων έχει προκαλέσει, μια ακόμα, προκλητική ενέργεια του Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ώρες πριν τη διεξαγωγή των αμερικανικών εκλογών την Τρίτη (5.11.24), το αποτέλεσμα των οποίων θα κρίνει εάν ο ίδιος ή η Κάμαλα Χάρις θα είναι ο ή η επόμενος/-η πρόεδρος των ΗΠΑ.

Το νέο περιστατικό με αρνητικό πρωταγωνιστή τον Ντόναλντ Τραμπ συνέβη κατά τη διάρκεια προεκλογικής του ομιλίας του υποψήφιου των Ρεπουμπλικάνων για τις αμερικανικές εκλογές στο Μιλγουόκι το Σάββατο (2.11.24), όταν επιχειρώντας να απευθυνθεί στο πλήθος συνειδητοποίησε ότι υπήρχε πρόβλημα με τη βάση του μικροφώνου του.

Σε βίντεο που έχει γίνει viral στα social media καταγράφεται η στιγμή που ο Τραμπ πιάνει στα χέρια του το σπασμένο μικρόφωνο και ούτε λίγο ούτε πολύ προσποιείται ότι κάνει σεξ.

Με τους οπαδούς του μάλιστα να τον χειροκροτούν ξέφρενα.

Simulating a sex act with a broken mic. This isn’t just weird or crude. This is Donald Trump revealing his mental illness to the world.

pic.twitter.com/YLR0pwAe0p — Mattison (@Mattison) November 2, 2024

Never, ever thought I’d see a Presidential candidate imitating a sex act, but then came Donald BJ Trump. It all makes sense now. https://t.co/zRnXr9I7R5 — November 5 Blue Wave (@SilverEulalia) November 2, 2024

Όπως ήταν φυσικό το νέο ατόπημα του Τραμπ προκάλεσε οργισμένες αντιδράσεις.

Υπήρξαν πάντως στα social media και φωνές που έσπευσαν να «τρολάρουν» τις αντιδράσεις, υπενθυμίζοντας τα σεξουαλικά σκάνδαλα που έχουν πρωταγωνιστήσει στελέχη των Δημοκρατικών, με μεγαλύτερο όλων αυτό του πρώην προέδρου Μπιλ Κλίντον με την τότε γραμματέα του Μόνικα Λεβίνσκι.