Αμερικανικές εκλογές: Οι αστροναύτες «σταύρωσαν» Χάρις ή Τραμπ από το διάστημα

Επιπλέον ψήφους, είτε στην Κάμαλα Χάρις ή στον Ντόναλντ Τραμπ, έφτασαν… ουρανοκατέβατα από το διάστημα.

Κι αυτό γιατί άσκησαν το εκλογικό τους δικαίωμα για τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ – με αντιπάλους τους Κάμλα Χάρις και Ντόναλντ Τραμπ -οι αστροναύτες Butch Wilmore, Suni Williams και Don Pettit από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, σύμφωνα με το γραφείο του γραμματέα της κομητείας Harris στο Τέξας.

Οι αστροναύτες της NASA δημοσίευσαν μια χαριτωμένη φωτογραφία τους στο Instagram, φορώντας κάλτσες με τα χρώματα της σημαίας των ΗΠΑ. Οι κάλτσες δύο από τους αστροναύτες έγραφαν «Proud to be American» («Περήφανος που είναι αμερικανός»).

Στη λεζάντα της ανάρτησής τους, έγραψαν: «Δεν έχει σημασία αν κάθεσαι, στέκεσαι ή αιωρείσαι – αυτό που έχει σημασία είναι να ψηφίσετε!».

Οι αστροναύτες, ανήκουν στην κατηγορία πολιτών – πάνω από 1,2 εκατομμυρία- που ψήφισαν πρόωρα στην κομητεία Χάρις του Τέξας.

Πώς ψηφίζουν οι αστροναύτες: Οι ψήφοι «μεταδίδονται» στη Γη με τον ίδιο τρόπο που μεταφέρονται τα περισσότερα δεδομένα μεταξύ του διαστημικού σταθμού και του ελέγχου αποστολής – μέσω του Near Space Network της NASA, ενός αστερισμού δορυφόρων στο διάστημα που επικοινωνούν με κεραίες στον πλανήτη μας.

It doesn’t matter if you are sitting, standing, or floating – what matters is that you vote! pic.twitter.com/olRTOpIozp