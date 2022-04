Η Ρωσία είχε ενημερώσει τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη δοκιμαστική εκτόξευση ενός διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου Sarmat, ανακοίνωσε το Πεντάγωνο στην Ουάσιγκτον.

Κρατώντας χαμηλά τους τόνους, το αμερικανικό Πεντάγωνο υποστηρίζει ότι επρόκειτο για μια «δοκιμή ρουτίνας» που δεν συνιστά «απειλή» για την Ουάσιγκτον ή τους συμμάχους της.

Η Μόσχα ανακοίνωσε νωρίτερα τη Μεγάλη Τετάρτη (20.04.2022) ότι πραγματοποίησε την πρώτη, επιτυχημένη, δοκιμή του πυραύλου αυτού, που θα προστεθεί στο πυρηνικό οπλοστάσιό της.

Η Ρωσία «ενημέρωσε καταλλήλως» την Ουάσιγκτον για τη δοκιμή, όπως ορίζουν οι υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις συνθήκες για τα πυρηνικά και επομένως δεν ήταν «έκπληξη» για το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, σημείωσε ο εκπρόσωπος του αμερικανικού Πενταγώνου, Τζον Κίρμπι.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν νωρίτερα υποστήριξε ότι καμία άλλη χώρα δεν διαθέτει «κάτι ανάλογο» του πυραύλου αυτού, ενός όπλου νέας γενιάς, πολύ μεγάλου βεληνεκούς. «Είναι πραγματικά ένα μοναδικό όπλο που θα ενισχύσει το στρατιωτικό δυναμικό των ενόπλων δυνάμεών μας, που θα εγγυηθεί την ασφάλεια της Ρωσίας απέναντι στις εξωτερικές απειλές και θα αναγκάσει εκείνους που προσπαθούν να απειλήσουν τη χώρα μας με επιθετική ρητορική να το σκεφτούν δύο φορές», είπε.

Σύμφωνα με τον Πούτιν, ο διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος πέμπτης γενιάς Sarmat είναι ικανός να ξεφύγει «από όλα τα σύγχρονα αντιαεροπορικά συστήματα».

Σε ένα βίντεο, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας Ίγκορ Κονασένκοφ δήλωσε ότι η εκτόξευση έγινε στις 15.12 (ώρα Μόσχας) από το πεδίο δοκιμών του Πλεσέτσκ, στην περιφέρεια του Αρχαγκέλσκ. Ο πύραυλος πέτυχε έναν στόχο σε ένα άλλο πεδίο, αυτό της Κούρα, στη χερσόνησο της Καμτσάτκα, στη ρωσική Άπω Ανατολή, που απέχει 5.000 χιλιόμετρα. «Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος των δοκιμών, ο Sarmat θα ενταχθεί στις στρατηγικές ρωσικές δυνάμεις», πρόσθεσε ο Κονασένκοφ.

