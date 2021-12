Ο αστυνομικός που διέκοψε την τελευταία ζωντανή εμφάνιση των Beatles, μόλις 19 ετών τότε, δηλώνει πως δεν έχει μετανιώσει καθόλου για τα όσα έγιναν εκείνη την ιστορική μέρα του 1969, στην ταράτσα ενός κτιρίου στην Αγγλία.

Ονομάζεται Ray Dagg και είναι πρώην αστυνομικός. Είναι σήμερα 72 ετών και έχει βγει στην σύνταξη, με τον ίδιο να μιλά στους Sunday Times για τα όσα έγιναν στις 30 Ιανουαρίου του 1969.

Οι θρυλικοί John, Paul, George και Ringo έκαναν μια live εμφάνιση διάρκειας 42 λεπτών στην ταράτσα των κεντρικών γραφείων των Beatles, της εταιρείας Apple Records, στο Λονδίνο.

Το συγκρότημα -για πολλούς κορυφαίο όλων των εποχών- είχε παίξει ζωντανά εκείνη την ημέρα τραγούδια όπως τα Get Back, Don’t Let Me Down και I Got a Feeling, πριν έρθει η αστυνομία επειδή γείτονες έκαναν παράπονα… για τον θόρυβο!

Η παρέμβαση αυτή της αστυνομίας έρχεται ξανά στην επιφάνεια αφότου κυκλοφόρησε το διάρκειας οκτώ ωρών ντοκιμαντέρ του Πίτερ Τζάκσον «Get Back».

Πρόκειται για σειρά επεισοδίων που προβάλλεται στο Disney + και βασίζεται σε οπτικοακουστικό υλικό 60 ωρών, το οποίο κινηματογραφήθηκε από τον Michael Lindsay-Hogg για το ντοκιμαντέρ «Let it Be» που προβλήθηκε το 1970.

Διέκοψε… την τελευταία συναυλία των Beatles!

«Έκανα απλά τη δουλειά μου και απλά φτάσαμε να γίνει όλο αυτό», δηλώνει σήμερα στους Sunday Times ο ίδιος. Για να συνεχίσει: «Είναι γελοίο, απλά δεν το καταλαβαίνω».

Ο 19χρονος, τότε, αστυνομικός έπεισε τον μάνατζερ των Beatles, Mal Evans, να σταματήσουν την συναυλία, αλλά παραδέχθηκε πως οι απειλές που έκανε για συλλήψεις ήταν απλά… μια μπλόφα.

Επιχειρώντας δε, να εξηγήσει τα όσα έγιναν εκείνη την ημέρα, τονίζει πως το αστυνομικό τμήμα δέχθηκε 30 κλήσεις παραπόνων σε μόλις λίγα λεπτά…

Όπως και να έχει, δεν ήξερε πως τότε, στα 19 του χρόνια, σταματούσε μια ζωντανή εμφάνιση των Beatles η οποία έμελλε να είναι και η τελευταία τους με όλα τα μέλη του συγκροτήματος που σημάδεψε για πάντα την παγκόσμια μουσική σκηνή.

«Λοιπόν, εκείνη την ώρα δεν ήξερα πως δεν θα έπαιζαν ποτέ ξανά όλοι μαζί», δηλώνει…