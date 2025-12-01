Κόσμος

Άμστερνταμ: Νέα στοιχεία για το «έγκλημα τιμής» – Έπνιξαν την αδερφή τους με εντολή του πατέρα τους επειδή είχε social media

Τα δύο αδέλφια επιμένουν ότι δεν συμμετείχαν στο έγκλημα και ότι ο πατέρας τους το διέπραξε μόνος του - Ο τελευταίος διαφεύγει στη Συρία
Το πτώμα της Ryan Al Najjar βρέθηκε 6 μέρες μετά την εξαφάνισή της
Το πτώμα της Ryan Al Najjar βρέθηκε 6 μέρες μετά την εξαφάνισή της

Νέες λεπτομέρειες έρχονται στις φως για την 18χρονη Ryan Al Najjar που πρώτα τη στραγγάλισαν και στη συνέχεια την πέταξαν σε βάλτο στην Ολλανδία γιατί «ντρόπιασε το όνομά τους». Τα αδέρφια της δικάζονται για το αποτρόπαιο έγκλημα ενώ ο πατέρας της – που φαίνεται ότι παρήγγειλε τη δολοφονία της διέφυγε στη Συρία.

Η 18χρονη βρέθηκε νεκρή, δεμένη και φιμωμένη, μέσα σε έναν βάλτο στην Ολλανδία, έξι ημέρες αφότου εξαφανίστηκε από το σπίτι της στην πόλη Joure τον Μάιο του περασμένου έτους. Οι ολλανδικές αρχές περιγράφουν το περιστατικό ως «έγκλημα τιμής» – η νεαρή κοπέλα φέρεται να είχε εξοργίσει τον αυστηρό πατέρα της γιατί αρνιόταν να φορέσει ισλαμική μαντίλα και χρησιμοποιούσε τα social media.

Οι αδελφοί της, Mohamed, 23, και Muhanad Al Najjar, 25, δικάζονται για τη δολοφονία, ενώ ο πατέρας τους, Khaled, κατηγορείται ότι διέταξε το έγκλημα και έχει διαφύγει στη Συρία.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η νεαρή παραβίασε τους αυστηρούς κανόνες της οικογένειας υιοθετώντας έναν δυτικό τρόπο ζωής, συναναστρεφόμενη με αγόρια, αρνούμενη να φορέσει μαντίλα και χρησιμοποιώντας τα social media. Ένα βίντεο στο TikTok, που την έδειχνε χωρίς μαντίλα και με μακιγιάζ – φαίνεται πως ενόχλησε τους άντρες της οικογένειας, καθώς «τους προκαλούσε σοβαρή ντροπή».

Η δολοφονία και οι λεπτομέρειες της έρευνας

Η Ryan εξαφανίστηκε στις 22 Μαΐου 2024, και η σορός της βρέθηκε στις 28 Μαΐου σε βάλτο στην πόλη Lelystad, περίπου 40 χλμ. βορειοανατολικά του Άμστερνταμ. Η κοπέλα βρέθηκε δεμένη, φιμωμένη και με τα πόδια δεμένα με ταινία, ενώ DNA του πατέρα της εντοπίστηκε κάτω από τα νύχια της, υποδεικνύοντας ότι προσπάθησε να αντισταθεί.

Ο πατέρας, Khaled, φέρεται να έστειλε δύο emails σε ολλανδική εφημερίδα παραδεχόμενος το έγκλημα και ισχυριζόμενος ότι οι γιοι του δεν εμπλέκονται – ισχυρισμός που απορρίφθηκε από τους εισαγγελείς. Η δολοφονία φαίνεται να ακολούθησε μακρύ μοτίβο εκφοβισμού και ελέγχου μέσα στο σπίτι.

Τα δύο αδέλφια της επιμένουν ότι δεν συμμετείχαν στο έγκλημα και ότι ο πατέρας τους το διέπραξε μόνος του. Οι αδελφές τους τους στηρίζουν αλλά κατηγορούν τον πατέρα για την δολοφονία. Οι εισαγγελείς, ωστόσο, παρουσιάζουν συνομιλίες που υποδεικνύουν ενεργή συμμετοχή των γιων στο σχέδιο.

Η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται στις 5 Ιανουαρίου. Ο πατέρας διαφεύγει και πιστεύεται ότι ζει στη βόρεια Συρία, όπου έχει ξαναπαντρευτεί.

