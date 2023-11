Το «Ισλαμικό Κέντρο Αμβούργου» βρέθηκε στο επίκεντρο έρευνας της γερμανικής αστυνομίας για υποστήριξη της Χεζμπολάχ. «Το ΙΖΗ λειτουργεί και ως χορηγός για τη διάδοση της επαναστατικής αντίληψης των ανώτατων Ιρανών ηγετών», ανακοίνωσε το ομοσπονδιακό Υπουργείο Εσωτερικών.

Με την υποψία της υποστήριξης της δράσης της Χεζμπολάχ, η αστυνομία διεξήγαγε την Πέμπτη (16.11.2023) εκτεταμένες έρευνες σε επτά κρατίδια για το «Ισλαμικό Κέντρο Αμβούργου» (ΙΖΗ) και πέντε πιθανόν συνδεδεμένων με αυτό οργανώσεων.

Σύμφωνα με το ομοσπονδιακό Υπουργείο Εσωτερικών, ερευνήθηκαν 54 ακίνητα σε Αμβούργο, Κάτω Σαξονία, Έσση, Βάδη – Βυρτεμβέργη, Βαυαρία, Βερολίνο και Βόρεια Ρηνανία – Βεστφαλία. Στο επίκεντρο της έρευνας βρέθηκε το Μπλε Τζαμί στον Άλστερ του Αμβούργου, ένα από τα παλαιότερα μουσουλμανικά τεμένη στην Ευρώπη, στο οποίο έχουν θητεύσει και πολλοί Ιρανοί θεολόγοι και πολιτικοί.

«Το ΙΖΗ είναι ύποπτο ότι ενήργησε παραβιάζοντας την συνταγματική τάξη και την ιδέα της διεθνούς συνεννόησης. Αυτή τη στιγμή διεξάγεται έρευνα στο πλαίσιο του νόμου περί λειτουργίας σωματείων. Οι αρχές ασφαλείας ερευνούν επίσης την υποψία ότι το ΙΖΗ υποστηρίζει τη δράση της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, η οποία είναι απαγορευμένη στη Γερμανία.

Οι υπόλοιπες έρευνες αφορούν υποοργανώσεις του ΙΖΗ», αναφέρει το Υπουργείο Εσωτερικών σε ανακοίνωσή του και εξηγεί ότι το ΙΖΗ λειτουργεί και ως χορηγός για το «Ιμάμ αλί Τζαμί», το οποίο στοχεύει στη διάδοση της επαναστατικής αντίληψης των ανώτατων Ιρανών ηγετών.

«Έχουμε την ισλαμιστική σκηνή στο στόχαστρό μας. Οι υποψίες για το ΙΖΗ είναι σοβαρές. Ειδικά τώρα, σε μια εποχή που πολλοί Εβραίοι αισθάνονται ιδιαίτερα απειλούμενοι, ισχύει ότι είναι σημαντικό να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να αναλαμβάνουμε σκληρή δράση. Κάθε εύλογη υποψία θα διερευνηθεί αποφασιστικά, αλλά δεν ενεργούμε εναντίον καμίας θρησκείας ή άλλου κράτος – μόνο εναντίον του ισλαμιστικού εξτρεμισμού», δήλωσε η υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ.

Θα πρέπει να διευκρινιστεί, πρόσθεσε, εάν το ΙΖΗ έχει δημιουργήσει μια εθνική δομή η οποία καθορίζει την πολιτική και θρησκευτική κατεύθυνση για μεμονωμένα τοπικά τζαμιά και να ενθαρρύνει την αντισημιτική και αντιδημοκρατική στάση που υποστηρίζει και το Ιράν, σε μια ακραία ερμηνεία του σιιτικού Ισλάμ.

#BREAKINGNEWS #GERMANY #HAMBURG #HEZBOLLAH #IRAN #ALEMANIA 🔴 GERMANY : #VIDEO GERMAN AUTHORITIES CONDUCTED NATIONWIDE SEARCHES ofU 54 LOCATIONS ACROSS 7 FEDERAL STATES CONNECTED TO THE ISLAMIC CENTER OF HAMBURG (IZH) on Thursday morning, which is linked to Hezbollah and Iran’s… pic.twitter.com/Bv03LSwVVC

“We have the Islamist scene in our sights.”



German Interior Minister Nancy Faeser says police conducted nationwide raids over the Islamic Center of Hamburg’s suspected support for the militant group Hezbollah. pic.twitter.com/FZ2Adl150q