ΗΠΑ: Κατάληψη φιλοπαλαιστινίων φοιτητών σε κτήριο του Κολούμπια – Ξεκίνησαν οι αποβολές

Τελεσίγραφο έστειλε η πρόεδρος του πανεπιστημίου Κολούμπια προς τους φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές που έχουν κατασκηνώσει εδώ και δύο εβδομάδες στην πανεπιστημιούπολη, καθώς οι διαπραγματεύσεις δεν καρποφόρησαν με την πρόεδρο να καλεί τους διαδηλωτές να διαλυθούν οικειοθελώς, χωρίς να αναφέρει τι θα συμβεί στην περίπτωση που δεν το κάνουν.

Ωστόσο, παρά το τελεσίγραφο οι διαδηλωτές παρέμειναν στο σημείο και αργά τη νύχτα παραβίασαν την πόρτα του κτηρίου Hamilton Hall και μπήκαν μέσα στο κτήριο του πανεπιστημίου Κολούμπια.

Μάλιστα, οι διαμαρτυρόμενοι φοιτητές αφού έσπασαν τα μεταλλικά οδοφράγματα έκαναν ανθρώπινη αλυσίδα έξω από το κτήριο Hamilton Hall.

Λίγη ώρα μετά έσπασαν τα τζάμια της κεντρικής εισόδου και μπήκαν στο κτήριο, παίρνοντας μαζί τους και τα μεταλλικά οδοφράγματα.

Αμερικανικά μέσα ανέφεραν πως ξεκίνησαν ήδη οι πρώτες αποβολές φοιτητών που συμμετέχουν στις διαδηλώσεις.

Rolling updates from #ColumbiaUniversity 🇵🇸 Kristallnacht pogromists for Palestine being shared by the student protestors on telegram as the University seemingly has lost all control of the situation and campus buildings are being taken over and barricaded ⚠️ shut https://t.co/ybBAuV3guM pic.twitter.com/i0PfhL5J1C — Evan 🍌 (@ubuto23) April 30, 2024

BREAKING: Protesters have stormed the Hamilton Hall at Columbia University in New York



pic.twitter.com/kYpTpdo7os — Insider Paper (@TheInsiderPaper) April 30, 2024

«Πιέζουμε εκείνους και εκείνες που βρίσκονται στον καταυλισμό να διαλυθούν εκουσίως. Εξετάζουμε εναλλακτικές εσωτερικά για να μπει ένα τέλος όσο το δυνατόν συντομότερα σε αυτήν την κρίση», έγραψε νωρίτερα σε μία μακροσκελή ανακοίνωση η πρόεδρος του Κολούμπια Νεμάτ Μινούς Σαφίκ.

Η Σαφίκ, η διοίκηση της οποίας επικρίθηκε από μία εποπτική επιτροπή του πανεπιστημίου την Παρασκευή για τον τρόπο που διαχειρίστηκε τις κινητοποιήσεις, ανέφερε σε μια ανακοίνωση ότι οι διοργανωτές και οι επικεφαλής του ακαδημαϊκού ιδρύματος δεν μπόρεσαν να καταλήξουν σε μία συμφωνία, η οποία θα ήρε το αδιέξοδο για τον καταυλισμό, ο οποίος, σύμφωνα με το προεδρείο, παραβιάζει τους κανονισμούς του πανεπιστημίου.

🚨 #ColumbiaUniversity Update: Protesters form human chain at Hamilton Hall, securing the building for a potential standoff. Barricades set up as tensions with #NYPD loom. More to follow. #Manhattan #NewYork #BREAKING pic.twitter.com/CWE5sO3IuG — WorldNews (@FirstWorldNewss) April 30, 2024

Η ίδια είπε ότι το Κολούμπια δεν θα εκχωρήσει περιουσιακά στοιχεία που στηρίζουν τον ισραηλινό στρατό, ένα βασικό αίτημα των διαδηλωτών, ωστόσο η σχολή προσφέρθηκε να επενδύσει στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης στη Γάζα και να βελτιώσει τη διαφάνεια των άμεσων επενδυτικών συμμετοχών του Κολούμπια, βάσει της ανακοίνωσής της.

BREAKING:



Students have stormed and taken the Cabell Library Building at Virginia Commonwealth University in Richmond.



Riot police have arrived on the scene and are now clashing with students in an effort to take back the building and make arrests pic.twitter.com/I5x7T3VuU7 — Visegrád 24 (@visegrad24) April 30, 2024

Οι διαδηλωτές δεσμεύτηκαν ότι θα διατηρήσουν τον καταυλισμό τους εωσότου ικανοποιηθούν τρία αιτήματα: η μεταβίβαση, η διαφάνεια στα οικονομικά του Κολούμπια και η αμνηστία για τους φοιτητές και το προσωπικό που τιμωρήθηκαν για τη συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις.