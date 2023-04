Συναγερμός σήμανε στην πανεπιστημιούπολη της Οκλαχόμα, στις ΗΠΑ, ύστερα από αναφορές για ένοπλο και πυροβολισμούς.

Μέσω του λογαριασμού του πανεπιστημίου της Οκλαχόμα στο Twitter, έγινε έκκληση στους φοιτητές να αναζητήσουν ασφαλή καταφύγια. Ωστόσο, μία ώρα αργότερα έληξε ο συναγερμός.

OU-Norman Emergency: There is an active shooter at the Van Vleet Oval. Take immediate action now. Run. Hide. Fight!

Όπως μεταδίδουν τα αμερικανικά ΜΜΕ, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί ένοπλος, ούτε υπάρχουν θύματα. Παραμένει ισχυρή η παρουσία της αστυνομίας στην Πανεπιστημιούπολη.

OU-NORMAN Critical 10:53pm: OUPD has issued an ALL CLEAR. After a thorough search, no threat was found. There is no threat to campus. Alert has been canceled.