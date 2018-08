Τουρκία: Ανακρίνεται ύποπτος για τους πυροβολισμούς στην αμερικανική πρεσβεία!

Όπως μετέδωσε το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, πυρά έπεσαν εναντίον της αμερικανικής πρεσβείας, χωρίς να τραυματιστεί κανείς.

Το γεγονός σημειώθηκε σε μία περίοδο που έχει κλιμακωθεί η ένταση μεταξύ των δύο κρατών – μελών του ΝΑΤΟ με επίκεντρο τη δίκη του Αμερικανού πάστορα Άντριου Μπράνσον στην Σμύρνη για κατασκοπία.

#BREAKING | Suspect in gun attack on US Embassy in capital Ankara arrested pic.twitter.com/zLDi1O6e6s

— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) August 20, 2018