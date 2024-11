Ανάλυση CNN: Άλλαξε ο Τραμπ – Γιατί η δεύτερη θητεία του δεν θα θυμίζει σε τίποτα την πρώτη

Τέσσερα χρόνια μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να επιστρέψει, αφού εκατομμύρια Αμερικανοί ψήφισαν για να του δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία.

Η νίκη του Τραμπ τον επαναφέρει στο Λευκό Οίκο, αλλά τόσο οι υποστηρικτές του όσο και οι πολέμιοι του ξέρουν ότι αυτή η δεύτερη θητεία δεν θα έχει καμία απολύτως σχέση με την πρώτη και το CNN αναλύει τι μπορεί να σημαίνει αυτό.

Με το Ρεπουμπλικανικό κόμμα υπό τον έλεγχό του, τους επικριτές του να έχουν εξαφανιστεί ο Τραμπ θα επιστρέψει στο Οβάλ Γραφείο με την εμπειρία του παρελθόντος αλλά και με μεγάλη δυσαρέσκεια για το πώς το σύστημα τον πολέμησε, σημειώνει το CNN.

Σε αντίθεση με την πρώτη του νίκη του το 2016 όπου κέρδισε το Κολέγιο των Εκλεκτόρων αυτή τη φορά κέρδισε και την λαϊκή ψήφο γεγονός που του δίνει το δικαίωμα να υποστηρίξει ότι έχει τη στήριξη των πολιτών.

«Η Αμερική μας έχει δώσει μία ισχυρή και χωρίς προηγούμενο λαϊκή εντολή», είπε σε ένα εκστασιασμένο πλήθος στη Φλόριντα νωρίς το πρωί της Τετάρτης (06.11.2024).

Ο ίδιος προσέγγισε τη δεύτερη θητεία του ως εξής: «Θα κυβερνήσω με ένα απλό σύνθημα, υποσχέσεις δόθηκαν, υποσχέσεις τηρήθηκαν».

Προσωπικότητες που κάποτε πίστευαν ότι θα αναλάμβαναν σταθεροποιητικό ρόλο στην κυβέρνησή του τον εγκατέλειψαν αφήνοντας αιχμές για τον χαρακτήρα και τις ικανότητές του.

Έχουν αντικατασταθεί από μια ομάδα συμβούλων και αξιωματούχων που δεν ενδιαφέρονται να κρατήσουν τον Τραμπ υπό έλεγχο.

Όσοι εργάζονται για τον Τραμπ αυτή τη φορά, αντί να λειτουργούν ως προπύργια εναντίον του, μοιράζονται τις απόψεις του και σκοπεύουν να τηρήσουν τις ακραίες υποσχέσεις που έδωσε ως υποψήφιος, αδιαφορώντας αν μπορεί να παραβιάζονται κανόνες.

Ο άξονας επιρροής του Τραμπ έχει αλλάξει πολύ από τότε που έφυγε από την εξουσία τον Ιανουάριο του 2021.

Ενώ η κόρη του Ιβάνκα Τραμπ και ο σύζυγός της, Τζάρεντ Κούσνερ, ήταν στο επίκεντρο της εκστρατείας όπως και ανώτερα στελέχη του Λευκού Οίκου, έχουν πλέον απομακρυνθεί από την καθημερινή διαχείριση της πολιτικής.

Η Ιβάνκα Τραμπ με τον σύζυγό της – REUTERS/Carlos Barria

Η Ιβάνκα Τραμπ έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν σκοπεύει να επιστρέψει στη Δυτική Πτέρυγα και ο Κούσνερ, αν και έχει εμπλακεί στην προεκλογική εκστρατεία, πηγές που γνωρίζουν τα σχέδια του αναφέρουν ότι είναι απίθανο να εγκαταλείψει την επενδυτική του εταιρεία.

Αντίθετα, ο Τραμπ στηρίζεται πλέον σε ανθρώπους όπως ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ο Έλον Μασκ και η Σούζι Γουάιλς κατά τη διάρκεια της τρίτης του εκστρατείας για τον Λευκό Οίκο.

Ο πρώην πρόεδρος φαίνεται επίσης πρόθυμος να ανταμείψει όσους τον υποστήριξαν – όπως ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ αν και απόψεις τους απέχουν. Παρά την πίστη του στις θεωρίες συνωμοσίας για τα εμβόλια και τα αντισημιτικά σχόλιά του, ο RFK Jr. δεν αποκλείεται να αναλάβει το Υπουργείο Υγείας.

Επίσης ο Τραμπ θα προσπαθήσει να στελεχώσει την κυβέρνηση αυτή τη φορά με δικηγόρους που θα εργαστούν για να βρουν νομική λογική ακόμη και για τις πιο ριζοσπαστικές ιδέες του, αντί να εγείρουν ανησυχίες.

Στο Κογκρέσο, όπου οι μετριοπαθείς Ρεπουμπλικανοί συνήθιζαν κατά καιρούς να επικρίνουν τις πιο αλλόκοτες από τις κινήσεις του Τραμπ, τώρα μεταξύ των Ρεπουμπλικανών η αφοσίωση προς το πρόσωπό του είναι σχεδόν απόλυτη.

Οι προσπάθειες να τεθούν περιορισμοί στις προεδρικές εξουσίες την τελευταία τετραετία απέτυχαν σε μεγάλο βαθμό και οι Ρεπουμπλικανοί που τάσσονταν κατά του Τραμπ είτε αποσύρθηκαν είτε καταψηφίστηκαν.

Τα ομοσπονδιακά δικαστήρια έχουν επίσης αναδιαμορφωθεί από την πρώτη θητεία Τραμπ, ο οποίος πλέον επανέρχεται στο Οβάλ Γραφείο με ένα πολύ διευρυμένο επίπεδο εξουσίας, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε ότι οι πρόεδροι απολαμβάνουν ασυλίας για επίσημες πράξεις τους όσο είναι στην εξουσία. Με τη νίκη του ο Τραμπ πιθανότατα θα καταφέρει να παραμερίσει τους περισσότερους, αν όχι όλους, τους νομικούς μπελάδες του.

Ίσως το πιο σημαντικό, ο ίδιος ο Τραμπ έχει αλλάξει, λένε άνθρωποι που τον γνωρίζουν.

Καταρχήν είναι μεγαλύτερος κατά τέσσερα χρόνια αφότου έφυγε από την Ουάσιγκτον και, μολονότι δεν έχει δώσει στη δημοσιότητες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του, σε κάποιες φάσεις της προεκλογικής του εκστρατείας εμφανίστηκε κουρασμένος ή ασταθής.

